– Úgy gondolom, számos korosztályt igyekszünk elérni a programjainkkal, mint például a fáklyás királyköszöntők vagy a családi napok. A középiskolásoknak szervezett verseny ötlete pedig azért született meg, mert szerettük volna ezt a réteget is elérni, ezáltal is fejlődni – mondta el Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke a sajtótájékoztatón. Hozzátette: a versenyre középiskolások jelentkezését várják, háromfős csapatokban. A megmérettetés kétfordulós lesz, az első részére egy maximum háromoldalas gépelt esszével lehet nevezni, amit postai úton kell eljuttatni az Egri Dobó István Gimnázium címére, ennek leadási határideje október 15. A második forduló szóbeli lesz, amelyet november végén, december elején terveznek megtartani. Az ehhez való felkészüléshez szakirodalmat is kapnak a diákok, ismertette a részleteket.

Továbbá elmondta, hogy kiváló pedagógusokat szerettek volna a verseny szervezéséhez és lebonyolításához, ezért választották Batári Antalt és Szoviár Jánost, akik számos díjjal rendelkeznek.

– A verseny és az esszé címének is azért adtuk azt, hogy Egerről közhelyek nélkül, mert nem akarjuk kalitkába zárni a diákok gondolatait, azt szeretnénk, hogy szabadon szárnyaljon a fantáziájuk akkor, amikor a várossal kapcsolatos gondolataikat leírják – hangsúlyozta Habis László.

A sajtótájékoztatón felszólalt még Batári Antal, a verseny egyik zsűritagja, aki elmondta, hogy eleinte azon vacilláltak, egyéni vagy csoportos legyen-e a verseny, de végül azért döntöttek a csapatverseny mellett, mert ennek közösségfejlesztő szerepe is van.

– Nem feltétlenül a tudásukat akarjuk felmérni a diákoknak, hanem inkább azt, hogy hogyan viszonyulnak a városhoz. Kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondolnak, szerintük hogyan lehet jobbá, szebbé tenni, jobban kötődni hozzá – emelte ki Batári Antal.

Iskolánként maximum két csapat jelentkezését várják. A döntő résztvevőit és felkészítő tanáraikat könyv-és ajándékutalvánnyal díjazzák.