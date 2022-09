A szeptemberi csapadékos időjárás kedvez a gombáknak. Vannak megyék, ahol már nagy mennyiségben megjelentek, Hevesben még kevesebb található belőlük.

Tuza Gábor, Sirok polgármestere szabadidejében sokat járja az erdőt, ha teheti, bebarangolja a közeli tájakat, gombászik is rendszeresen, s ritkán tér haza üres kézzel. Mint a portálunknak elmondta, a környékükön még nem esett sok eső, az erdei gombák, különösen a tinóru ezért kis számban jelent meg.

– Istenmezején már több van, ott árusítanak – fűzte hozzá. – De két-három héttel ezelőtt a rókagombából még csak pár szem jelent meg, a tojásgomba ki sem bújt, és a csoportos tőkegomba, melyet ilyenkor már szinte kaszálni lehet, szintén nem mutatja magát. A leesett csapadékot az erdőkben felfogta a fák lombkoronája, a talajra alig ért le. Szükség lenne heti egy-két olyan napra, amikor nagyobb mennyiségű eső esik.

Mint kifejtette, a legelőkön és réteken már több gombát látott, a pöfeteget vagy a trágyacsiperkét, de az őzlábgombából szintén kevesebb van, ami az árán is meglátszik, hiszen öt-hatezer forintot kérnek kilogrammjáért. Azt is közölte, hogy alakulhat még jól a gombaszezon, ez nyilvánvalóan időjárás- és hőmérsékletfüggő.

– Megjelenhet még az őszi tinóru, ha pedig hidegebb lesz, a szürkelaska. Ez olyan fajta, mely meg is fagyhat, majd ha felenged, tovább él – tudatta.

Azt tanácsolta, hogy mivel az ősszel a mérgező gombák is előkerülhetnek, a legalapvetőbb tanács, hogy ha nem ismerjük az elénk kerülő gombát, akkor ne vegyük fel. Az erdőjáróktól pedig azt kérte, ne szakítsák ki a gombát a helyéről, hanem talajmagasságban vágják le késsel.

Dredor Dominik gyöngyösi gombavizsgáló érdeklődésünkre elmondta, hogy a gombát légáteresztő kosárba, esetleg papírzacskóba gyűjtsük, semmiképp ne nejlonba. Miután leszedtük, gombavizsgálóhoz kell fordulni.

– A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal oldalán van egy lista, ahol megtalálhatóak a gombaszakértők – húzta alá. – Nagyon lényeges, hogy nézessük meg a gombákat, mert sok a mérges közöttük. A leggyakoribb ilyen fajta a világító tölcsérgomba, melyet a sárga rókagombával kevernek össze. A mérgezés gyomor- és béltünetekkel jár. De ott van a gyilkos galóca, amely köztudottan halált okozhat. Annyira veszélyes, hogy ha egy darab is van az összegyűjtött gombák között, akkor az összes alkalmatlanná válik az emberi fogyasztásra és ki kell dobni, ezért nagyon fontos ennek az ismerete, és azért is, mert egy is képes végezni egy négytagú családdal.

Mint a szakértő ismertette, a legtöbb mérgezés abból származik, hogy nem vizsgáltatják be a gombákat, és azt hiszik, hogy jól ismerik a fajok közötti különbségeket.

– Így még egyszer fel kell hívni arra a figyelmet, hogy mennyire fontos a leszedett gombák bevizsgálása – emelte ki Dredor Dominik.

