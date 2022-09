Elárulta, családi háza utcafronti erkélyével, ablakával nevezett. A portán mindenhol van virág, az udvar más kategória, de azt a barátaival, ismerőseivel osztja meg, azok a részek még szebbek. Indult már korábban is a versenyen, akkor is első helyet ért el. A pandémia miatt volt leállás, alig várták, hogy újra megrendezzék.

- Gondolatban megterveztem a virág összeállítást, így sikerült. Most is gyönyörű még, hozza a bimbókat, de bejön a rossz idő és a mostani eső nem használ. Mindig variálom a növényeket, a mostani teljesen új összeállítás volt. A muskátli nélkülözhetetlen, de nagyon szeretem a petúniát is, valamennyi színárnyalatot, amit találni, s be lehet ültetni, mind ott van. Az erkélyen futó zöldek is akadnak. A kiskertemben a liliomok a kedvencek, a főszereplők, de a benti ablakok, terasz, erkély is virágosak, a muskátli ott sem maradhat ki, a többi pedig egynyári növény – sorolta Szalai Lászlóné.

Kovács István és neje Kis-Eged dűlőben lévő kertje a Városgondozás Eger különdíját és a zártkerti vegyes kategória harmadik díját nyerte el a Magyarország Legszebb Konyhakertjei egri versenyében.

– Több éve mindig nevezünk, elég jó helyezéseket értünk el mindig. Most is elég jól sikerült a kert, bár az időjárás beleszólt a nyár közepe felé. Fóliasátrat állítottunk tavasszal és egy mini palántanevelőt. Sok időt töltünk kint, reggel kimegyünk, és este haza, öt napot töltünk így hetente. Szeretünk kint lenni, van főzési lehetőség, már egy kemence is. Elvagyunk vidáman, állatok is vannak. A feleségemmel intenzíven műveljük a kertet, de a kis unokám is besegít a locsolásban – mondta Kovács István.