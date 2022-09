– Évek óta kitűnő a kapcsolat a Heves Megyei Kormányhivatal és a rendezvényt szervező Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal, valamint a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársággal. Remélem, továbbra is kölcsönösen tudjuk segíteni egymás munkáját a jövőben is – mondta Ignácz Balázs, Heves megye főispánja az egri megyeházán rendezett Civil Infón.

Az Eger Sikeréért Egyesület – a Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ cím birtokosa – szerdán itt rendezte meg a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága munkatársaival közösen a CIVIL INFO – NEA 2023 című országos tájékoztató rendezvény egri előadását.

Ignácz Balázs, Heves megye főispánja nyitotta meg az eseményt, s úgy fogalmazott, nagyon fontos, a mindennapi életünket meghatározó kezdeményezésekről és lehetőségekről esik szó ezen a napon. Szavai szerint a civil szervezetek munkájára nagy szükség van, hiszen olyan tevékenységet ölelnek fel, amik a mindennapi életünket meghatározzák, húzta alá.

– A kormányzat ezt felismerte, és évek óta kiemelten támogatja a civil szervezeteket, forrásokat biztosít számukra. A mai rendezvényen konkrét információkat adunk egyebek között arról, hogyan lehet támogatási kérelmeket, pályázatokat benyújtani – emelte ki a főispán.

– Nem könnyű most a civil szervezetek élete. A szomszédban dúló háború hatásai itt is jelentkeznek, és az elhibázott brüsszeli szankciós politika még inkább megnöveli ezeket a hatásokat, s ezek a civil szférákba gyűrűzhetnének be először – fejtette ki Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke az eseményen. – Ezért külön szeretném kiemelni, hogy Magyarország kormánya nem azt a politikát választja, hogy megvonja a támogatásokat a civil szervezetektől. A nehéz időszakban is támogatja őket – tette hozzá.

– Ezekben a nehéz időkben nagyon fontos, hogy azt a civil kurázsit, ami a Heves megyeiekben megvan, azt ne hagyjuk veszni. Fontos, hogy ne álljon le a civil élet megyénkben, s bízom benne, hogy minél több rendezvény megvalósul a jövőben – húzta alá az alelnök.

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság biztosította a jelenlévőket, hogy van forrás a támogatásokra. A Nemzeti Együttműködési Alapban 11 milliárd forint feletti összeg van, ez korábban még soha nem látott mennyiség, és lesznek mind összevont, mind egyszerűsített pályázatok.