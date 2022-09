A besenyőtelki Biobes Kertészet egy melegházon alapuló gyógynövény- zöldség- és gyümölcstermesztő mintagazdaság, amely bevételt jelent a településnek, és munkahelyeket is teremt.

– A nyári műszaki átadás után azonnal birtokba vettük a területet, és kápia paprikával ültettük be. A növényházban nagyon modern technológiákat alkalmazunk, automata energiaernyő, szellőztető-, öntöző- és csepegtetőrendszer van, illetve saját vízművel is elláttuk, valamint csíráztató és hűtőkamra is tartozik hozzá – mondta el lapunknak Bozsik Csaba, a település polgármestere.