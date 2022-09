A Jobbik parlamenti képviselőcsoportjában a napokban újra helyet foglalhat Dudás Róbert, a párt alelnöke, aki 2019-től volt a Jobbik-frakció tagja egészen idén áprilisig. A Mátraballán élő politikus lapunknak beszélt a rá váró feladatokról.

– Az önkormányzati múltamra való tekintettel elsősorban a helyhatóságokkal kapcsolatosak lesznek a teendőim – fogalmazott Dudás Róbert. – Persze, a munkám nem csak az önkormányzatokra korlátozódik majd. Mégis kiemelendő az önkormányzatok helyzete, mert azok munkájának érvényesülésén keresztül élhet jólétben minden egyes adott települési lakos. Fontos tehát, hogy az önkormányzatok képesek legyenek működtetni a jövőben is a bölcsődéiket, óvodáikat, kulturális intézményeiket, idősotthonaikat, mert ez egyrészt közvetlenül a feladatuk, másrészt, közvetve, ez minden magyar ember érdeke. Én ehhez igyekszem minden segítséget megadni, lobbizni, az ország bármely helyhatóságáról legyen is szó, függetlenül attól, hogy milyen vezetésű az. Ugyanakkor szeretném továbbvinni azokat a kezdeményezéseimet, amelyeket elkezdtem az előző parlamenti ciklusban. Ilyenek például a vidéki kisposták érdekképviselete, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés rendszerének átalakítása. A utóbbival kapcsolatos javaslatomat már a jövő héten újra benyújtom az országgyűlésnek, mert segítenünk kell a munkába járást a dolgozók számára, főleg ilyen energia- és üzemanyagárak mellett. Sajnos, egy olyan krízishelyzet előtt állunk, amit minden magyar ember meg fog érezni, ezért elkél a helyből származó érdekképviselet. Én ugyanúgy Mátraballán élek, mint az elmúlt évtizedekben, nem is szándékozom elköltözni onnan. Helyben látom, hogy mi az emberek problémája, ezeket kívánom a parlament elé tárni.

A leendő honatya arról is beszélt, hogy a jövő hétfő a céldátum, amikor képviselői esküt tud tenni. Addig a Nemzeti Választási Bizottság megvizsgálja a mandátum kiadásának a lehetőségét, és ha minden az ütemterv szerint halad, az erről szóló döntése jogerőre emelkedésével elkezdi a munkát.