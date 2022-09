Földvári Győző tanácsnok javasolta, a parkolási zónák kiterjesztésén is gondolkozzanak el. Szerinte ugyanis a közterület-felügyelet a városban úgysem tudja megakadályozni, hogy egyes autósok várakozó zónákat egész napra elfoglaljanak. Mint mondta, az ilyen területeket célszerű lenne inkább bevonni a parkolózónákba, hogy ezáltal új bevételekhez jusson az önkormányzat. Hozzátette: a parkolási díjak emelését is támogatja. A bizottság végül határozati javaslatba foglalta, hogy csődhelyzet nem veszélyezteti a várost jelenleg, és felszólította a polgármestert a felelős kommunikációra. Az előterjesztésben – amely sürgősségi beadványként a csütörtöki közgyűlés elé kerül – kérték azt is, hogy a költségvetési tartalékokról pontos kimutatás készüljön.