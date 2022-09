A Heves Megyei Hírlap 1990. szeptember 10-i számából:

Felsőoktatási tanévnyitók

Van, ami nem változott azóta, a szeptember a tanévnyitók ideje volt akkor is. A zászlón Eszterházy püspök neve című cikk az egri és gyöngyösi – akkor még – főiskola tanévnyitójáról ír egész hosszan. Az újságíró megemlíti, hogy a nemrég még Ho Si Minh nevével jelzett egri intézmény immár felvette a volt egri érsek, Eszterházy Károly nevét. Mint régi kollégánk írja: „Nem külső késztetés, hanem belső eltökéltség húzódik meg a váltás mögött: hosszú hónapokon át huzakodtak az intézményben, míg a diákság keresztülvitte szándékát. [...] Tanévnyitó beszédében dr. Orbán Sándor főigazgató történelmi fordulópontként értékelte ezt a tanévnyitót a főiskola életében. Mint elmondta, egy korszerű, az európai felsőoktatáshoz igazodó tanárképzést kívánnak megvalósítani főiskolai és egyetemi szinten."

Nem történt bűncselekmény

Egy MTI-hír szerint a hatvani országgyűlési képviselő, dr. Baranyai Miklós (MDF) nem bűncselekmény matt zuhant le hat méter magasból. Az ügyben „... a Hatvani Városi Rendőrkapitányság folytatott alapos vizsgálatot, s ebben részt vett a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Rendőr-főkapitányság nyomozó osztálya is. Megállapították, hogy a balesetet közvetlenül megelőzően idegen személy vagy személyek a lakóházban nem tartózkodtak.”

Kisgazdapárti választási gyűlés volt Tófalun és Verpeléten

A Százezer kínai, mint a haza megmentője... című cikkben olvashatunk Torgyán József verpeléti látogatásáról, ahol az Országos Kisgazdapárt országgyűlési frakcióvezetője kijelentette: „Húszezer hongkongi család — százezer kínai mérnök, gyáriparos, pénzember — fel tudná lendíteni az országot szállodákkal, kis- és középüzemekkel, halfeldolgozóval, vegetáriánus ételkészítéssel.”

Felsőoktatási tanévnyitó/Archív fotó

Forrás: Heves Megyei Hírlap 1990. szeptember 10.

Problémák az egri utcákon

Olvasói levél is megjelent a lapban, mégpedig egy egri úrtól Eger polgárainak nevében, akiktől 120 aláírást is gyűjtött. Leveléből kiderül, hogy az egriek akkor sem voltak megelégedve a városi közlekedéssel: „Kérjük, hogy a város észak-déli viszonylatában mindenfajta gépjármű tekintetében (helyi és távolsági, tömegközlekedési, teher- és személygépkocsi) az átmenő forgalmat a Széchenyi utcában, a Csiky Sándor utcán, a Beloiannisz utcán és a Lenin úton a Vasút utcáig megszüntetni szíveskedjék, és helyette a Rákóczi úttól kezdve a Vöröstüzér utca-Bartalos Gyula utca-Vörösmarty utca-Árpád utca vonalat kijelölni. “ A levélíró arra panaszkodik, hogy a sűrűn lakott területeken a forgalom miatt nagy a légszennyezettség, ami károsítja az ott lakók egészségét.

Erre a levélre a választ is közzétette a Hírlap, amelyet Békési József mb. tanácselnök írt alá. Mint írta, „a város forgalmi rendjét jelentősen érintő intézkedés — a javaslat pedig ilyen — kidolgozása komoly szakismeretet, számtalan szakhatósági egyeztetést, sőt nyilvános megvitatást is feltételez. Ezért egy ilyen döntés előkészítéséhez elég sok idő kell. A város életében, működésében nagyon fontos közlekedési szabályozás ötletszerűsége csak kudarcot eredményezhet. Sokféle törvényt, szabályt és lakossági érdekeket kell összehangolni. Egyébként az érintett utcák súlyos közlekedési problémájának felvetésével azonosulok, a megoldás keresésének ügyét magamévá teszem...”

Heves megyei sikerek az országos kiállításon

Az élelmiszeripar változásával kapcsolatos cikk volt A jelent mutatva – a jövőre tekintve címmel megjelent tudósítás, amely a 71. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítást és Vásárt mutatja be. A cikk igen részletesen körüljárja a hazai, s a Heves megyei gazdaság és élelmiszeripar akkori helyzetét. Felsorolja a kiállítás Heves megyei résztvevőit is: „A kiállítók között néhány Heves megyei is megtalálható volt, örvendetesen. Így a Csányi Állami Gazdaság termékeivel, az Egri Dohánygyár Memphis és Senator licenccigarettáival, amelyek újdonságok, a Heves Megyei Sütő- és Édesipari Vállalat a Kondi- és Márkus-kenyérrel, továbbá zsömlével, illetve édesipari cikkekkel volt jelen. Különféle minőségi borokkal érkezett az Egervin Borgazdasági Kombinát, az Egri Csillagok Termelőszövetkezet, a Mátraaljai Szőlő- és Bortermelők Egyesülete, a Vitavin Kft., Thummerer Vilmos egri magántermelő. Paradicsomsűrítményekkel, továbbá dobozokba csomagolt üdítőitalokkal jelentkezett a Debreceni Tartósítóipari Kombinát Hatvani Konzervgyára. A minőségi szarvasmarha-tenyésztést segíti elő a szaporítóanyaggal a Bos-Genetic Kft., amely a Heves megyében is tevékenykedő Boscoop Részvénytársaság része. Tablókon mutatta be tevékenységét és eredményeit a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gyöngyösi Üzemmérnöki Intézete, valamint Kompolti Kutatóintézete is. A mezőgazdasági nagy- és kisüzemek és vállalkozó gazdák szakmai információkhoz jutásához nyújt segítséget Heves megyében is a Mezőgazdasági Üzemszervezési, Számítástechnikai és Informatikai Részvénytársaság. A vetőmag vállalat pavilonjában közös kiállításon mutatta be termékeit, elképzeléseit az egri székhelyű Magria Kft. [...] OMÉK-nagydíjat kapott a rédei [nagyrédei - a szerk.] mélyhűtött málna, szamóca és szeder. Három minőségi boruk: a Cabernet Souvignon Rose, a Muscat Ottonel Is a Souvignon Blanc vásárdíjat nyert.”