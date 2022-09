– Már hagyomány, hogy minden esztendőben egy-egy hírességgel kiegészülve részt veszünk a szüreten, idén Balázs Klárival és Korda Györggyel segítettünk a borászoknak, szőlészeknek a kékfrankos szüretében, amely az itteni rozé alapanyaga lesz. Most egy nagyon speciális időszakban vagyunk, hiszen még mindig itt van velünk egy vírus, a szomszédban háború dúl, s elszabadultak az energiaárak. Fontos üzenet most az, hogy az élet nem állt meg, a közösségeknek össze kell jönni, a munkát el kell végezni. A szőlővel foglalkozó szakembereknél érdeklődtem az idei hozamról, hiszen az aszály mindenkit érintett, de azt mondják a vörösboroknak jó évjárata lehet. Ebben bízunk, a szőlő nagyon finom, remélhetően mi is szakszerű munkát végeztünk, s sikerül rámutatnunk arra, hogy milyen komoly munkát végeznek a szőlészek és borászok, akik nedűikkel messze viszik a jóhírünket –húzta alá Nyitrai Zsolt.