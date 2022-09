Szerinte ugyanazok a hangok szólaltak meg akkor is, mint most.

- Itt vagyunk, végezzük a feladatunkat, megpróbálunk felkészülni az előttünk álló válsághelyzetre. Ezért is érthetetlen például az EVAT közleménye, amit szerintünk maga Oroján Sándor írt. Nem tudom miért nem érzékelik a helyzetet, hogy a válság már itt van, hiszen magát az EVAT-ot is számos bérlő kereste már meg, hogy szeretné visszaadni az üzletét - fogalmazott az alpolgármester, aki úgy vélte: egyes képviselők 40 milliós autójukból próbálják megmondani, mi is az a válság.