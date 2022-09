Új elnökséget választott szerda délután az Egri Városszépítő Egyesülete. Sós István leköszönő elnök, aki 1982-es megalakulásuk óta egyengette munkájukat összegezte az elmúlt egy évet, visszatekintett az elmúlt öt éves ciklusra, illetve negyven éves tevékenységükre is. Hangsúlyozta, mint ahogy sokakét az ő tevékenységüket is kettétörte a pandémia. Tevékenységüknek köszönhetően 2019-ben Kracker János Lukács szobrával gazdagodott a róla elnevezett udvar. Illetve a megrongálódott Koháry István emléktáblát is újra avatták, valamint a temetőgondozás menetét is aktívan felügyelték. Nem maradt el a halottak napi megemlékezés, sem a Tűzoltó téri örökmécsesnél sem, melyet az egyesület a II. Világháború ismeretlen helyen nyugvó áldozatainak emlékére hozott létre.

– Nem nagyon van olyan utca a városban, ahol nem látszik a működésünk nyoma, erre nagyon büszke vagyok. Szeretném átadni a fiatalabb generációnak a feladataimat, s kevésbé aktívan, de persze továbbra is tagja maradok a közösségünknek. Mindig a források keresése volt az egyesület fő problémája, ám úgy vettem észre ha teljesítjük a célokat, akkor megnő a bizalom és lesznek támogatók is. Az elmúlt húsz évet már ez jellemezte – fogalmazott, s köszönetet mondott a támogatóknak, illetve méltatta Dr. Ringelhann György és Habis László korábbi polgármesterek hozzáállását, lokálpatriotizmusát. Kiemelte, soha semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem várt munkájáért az egyesület vezetése.

A beszámolók után megválasztották az új elnökség és felügyelőbizottság tagjait. Előbbi elnöke Cséfalvay Gyula építész, egykori városi főépítész lett. A vezetésben segíti Bujdosóné dr. Papp Györgyi alelnök, illetve titkárként Nagy Tamás. Az elnökség tagja Kósné Nagy Ildikó, Bárdos Zsolt, Laskay Anna, dr. török Tamás és Czene János. A felügyelőbizottság elnöke Hernádfői Csaba, tagjainak Csirmaz Líviát és öves Károlyi Petrát választották.

Laskay Anna javaslatára Sós István örökös, tiszteletbeli elnöki címet kapott. Az új elnök Csefalvay Gyula, akinek nevéhez a Minorita templom homlokzata és a diósgyőri vár újjáépítése is fűződik bemutatkozott, majd ismertette terveit, miszerint a kitaposott utat járva mindent megtesz majd a város szépítéséért.