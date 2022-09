Csirke László bükki tájegységi fővadász már nem először tartott érdekes, interaktív előadást a besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola tanulóinak.

Kristonné Kovács Rita, a Besenyőtelek Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa a Heol-nak elmondta, már az első előadás is nagy népszerűségnek örvendett, ezért a napokban újabb alkalomra invitálták a diákokat a helyi könyvtárba.

A programmal sikerült felkelteni a kicsik érdeklődését

– Csirke László mesélt egyebek között magáról a vadászatról, s annak szépségeiről, ezen kívül bemutatta hazánk nagyvadjait és ragadozóit, valamint madarakról, rágcsálókról is beszélt. Az alsótagozatos tanulók figyelmesen hallgatták a fővadászt, s nagy érdeklődéssel fogadták a trófea- és állathang-bemutatóval színesített ismeretterjesztő foglalkozást. Közelről láthatták a trófeákat, egyes darabokat kézbe is vehettek. Síppal utánzott állathang-bemutató is volt, így például a szarvas, a nyúl, valamint a sakál és az őz hangját hallhatták a program résztvevői – ismertette Kristonné Kovács Rita.