Feldebrői olvasónk, Pekk Zsuzsanna arról számolt be, pontosan ezeket tapasztalja, amikor patikában vásárol.

– Sok vitamint vásárolok a három gyerekünk és saját magunk számára, és feltűnt, hogy az utóbbi hónapokban egyre többet fizetek ugyanazért a mennyiségért. Szeretném ezekkel megelőzni a betegségeket, de az iskola szezonban egymást érik a vírusok, átadják egymásnak a gyerekek, mindig beteg valaki. Amikor már gyógyszereket is kell venni, az nagyon megterhelő a pénztárcánknak. Illetve mostanában gyakran előfordult, hogy nem volt a gyógyszertárakban abból a lázcsillapítóból, amit használni szoktunk, azt mondták, hiány van több termékből is – osztotta meg portálunkkal a tapasztalatait olvasónk.

Vannak települések, ahol próbálnak támogatást adni az ilyen problémákra is.

Dr. Horváth Gábor, Gyöngyös önkormányzatának közigazgatási és intézményirányítási igazgatója korábban arról számolt be a Heol-nak, számos módon igyekeznek támogatni a helyi lakosságot. Például tűzifával is segítik a rászorulókat, és a patikai vásárlásban is próbálnak segíteni. Mégpedig azáltal az új szociális rendelet által, mely tavaly október 1-jén lépett hatályba, s amely megtartotta a korábbi ellátásokat, így a települési, illetve rendkívüli települési támogatási formákat, egyebek között lakásfenntartási-, gyógyszer- és krízistámogatást is.