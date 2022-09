Novák Katalin köztársasági elnök augusztus 25-én, csütörtökön járt a Szentatyánál pápai audiencián, és kérdésére a Szentatya megerősítette, hogy szándékában áll 2023-ban Magyarországra látogatni. Ezt a szándékát már több alkalommal kinyilvánította. Jelenthet-e ez valamilyen készülődést, konkrétabb előkészületet Magyarországon, hangzott a kérdés az interjúban.

– Mindenképpen jelent, hiszen a püspöki kar, jómagam is meghívtuk a Szentatyát írásban is, nem csupán ő jelezte, hogy szívesen jönne - válaszolta Erdő Péter. - Mindemellett, úgy tudom, hogy a miniszterelnök is meghívta, amikor Rómába látogatott. Most az, hogy a köztársági elnök asszony egy írásbeli meghívást adott át, teljessé tette ezt a képet. A Szentatya írásban még nem válaszolt. Itt a nagy kérdés az, hogy mikor tudna jönni. Mi azt javasoljuk, hogy húsvét után, a tavasz második felében jöjjön, mert akkor már az időjárási viszonyok olyanok, hogy akár szabadtéri rendezvényt is nyugodtan lehet tartani.

Természetesen különböző lelkipásztori hangsúlyok lehetségesek, Magyarországon nagy az érdeklődés, nagy a szeretet a Szentatya irányában, a katolikusok és nem katolikusok, szerzetesek és világiak is meghívták, hogy jöjjön el hozzájuk. Nyilván az összes meghívásnak nem fog tudni eleget tenni. Nekünk, püspököknek a megbeszéléseink alapján úgy tűnt, hogy talán a legnagyobb megerősítést az ifjúság kívánná, ez lehetne a központi téma. Gondoljuk meg, hogy most 30 éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A rendszerváltozás után nyílt meg ez a lehetőség, először a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia adta ki az alapítólevelet, majd évekkel később a Szentszék is – tehát pápai alapítású katolikus egyetem.

Egy ilyen találkozás a fiatalokkal, az oktatói karral is nagyon nagy élmény és nagy megerősítés lenne. Csakhogy időközben alakult még két másik katolikus egyetem is, ezeket a helyi püspökök alapították, de jelentős intézmények. Az egyik az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a másik pedig Szegeden működik, és Gál Ferenc nevét viseli. Ezért azt hiszem, hogy nagyon szép lenne, ha a Szentatya az ifjúsággal ezeken a helyeken tudna találkozni, de erre semmiféle konkrét válasz nincs, hiszen még arra sem válaszolt Róma, hogy mikor tudna jönni a pápa, sőt még az sincs rögzítve, hogy hány napot tudna tölteni Magyarországon. Nyilván konkrét program tervezéséről akkor lehet szó, amikor tudjuk, hogy mikor és meddig lesz itt.