A szokásoknak megfelelően két helyszínen vehettek részt a programokon az érdeklődők, a hivatal és művelődési ház udvarán, valamint az almáskertben. A vendégek már jóval délután két óra előtt gyülekeztek, s harminc sütemény is összegyűlt a sütiversenyre. Kicsik és nagyok is alkottak a konyhában, sokan készítettek közülük az alkalomhoz illő almás édességet.

A színpadra előbb két mónosbéli tehetség lépett, Hajas Márk szaxofonon játszott, míg Kovács Kiara énekelt. Utóbbi ezután táncolt is az Erica C Dance School egri és ózdi tánciskolásaival együtt. A csapatok több pörgős koreográfiát is bemutattak a helybelieknek.