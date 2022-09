Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bacsa Jánosné rámutatott, hiába vesznek 20 forintért egy kilowattóra villamosenergiát, a rendszerhasználati díjak attól emelkednek.

– Fontos, hogy megtartsuk a munkahelyeket, a likviditásunkat megőrizzük. Napi szinten végzünk költségelemzéseket. Nem nézhetünk csak az orrunkig, nálunk a legnagyobb költség a távhő. Ha duplájára emelik, akkor a cégünk ezt nem fogja tudni kigazdálkodni. Van egy saját tulajdonú ingatlanunk az Ady Endre úton, ahová átköltöztethetjük részben a céget – emelte ki.

Földvári Győző javasolta, fontolják meg, hogy a közvilágításon spóroljanak, illetve javasolta, hogy a parkolási díjak emelésén is gondolkozzanak el. Hozzátette, az önkormányzatban péntekenként rövidebb munkanap van, talán ezen a napon otthonról dolgozhatnának a kollégák.

Kovács Géza, az Egri Városi Sportiskola igazgatója kifejtette, a mérkőzésfényekkel is takarékoskodnak, illetve a fűtés- és a víztakarékosságot is komolyan veszik. Megvizsgálják, hogy az edéseken a fényerőt 40 százalékosra tudnák-e csökkenteni. A hőmérsékletcsökkenést is vizsgálják.

– Mindezzel a tervek szerint 35-40 százalékkal csökkenthetjük a költségeket. Ha ez nem sikerül, akkor be kell zárnunk. Közben természetesen figyelemmel követjük a korszerűsítési pályázatokat is – jelentette ki az igazgató.

Juhász Tamás gazdasági irodavezető elmondta, a sportlétesítményekkel kapcsolatos 844 millió forintos költségnövekedés nettó összeg, amely nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat.