Mint mondta, tavaly az intézmény visszatért az alapító szárnyai alá, s katolikus egyetemként működik.

– Kedves elsőévesek, gratulálok önöknek, egy nagy múltú intézménybe nyertek felvételt – szólt a gólyákhoz. Hozzátette, törekednek arra, hogy méltók legyenek az elődökhöz.

– Az EKKE a térség szellemi és tudásközpontja, országosan is meghatározó felsőoktatási intézmény. A nyári felvételi eljárásban 2115 jelentkező nyert felvételt. Az egyetem töretlenül őrzi népszerűségét. Beiratkozóiknak számos ösztöndíj lehetőséget nyújtunk. Pedagógusképzésünk pedig nemcsak országosan, de nemzetközi szinten is elismert, ahogy a szőlészeti-borászati képzés és kutatás – sorolta. Hangsúlyozta, olyan egyetemet építenek, melyekre az elsőévesek is büszkék lehetnek.

Őt követően a közelmúltban állami kitüntetést kapott kollégákat köszöntötték, így dr. Gábos Juditot, dr. Ködöböcz Gábort, dr. Vida Józsefet és Verebélyi Balázst. Majd a rektor a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjakat adta át 14 hallgatónak. Az évnyitót Svéd Mátyás és Báder Elemér zenés műsora színesítette, fellépésüket követően pedig a karok vezetői egy-egy kézfogással igazi, egyetemi polgárokká avatták az elsőéveseket, akik esküt tettek.

Minczér Gábor, Eger alpolgármestere az egyetemi hallgatókat a város polgáraivá avatta.

– Kihívásokkal teli időszak kezdődik az önök életében, tanulniuk kell, szorgalmasnak lenni, bizonyítaniuk kell, hogy itt van a helyük. Mi, egriek büszkék vagyunk erre az egyetemre, kérem önöket, hogy legyenek önök is büszkék arra, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre járhatnak. Most, hogy Eger polgáraivá fogadom önöket, kívánok jó egészséget és sikeres tanévet – mondta, és egy elsőéves nyakába akasztotta a város kulcsát. Teremi Anna, az elsősök nevében köszöntött mindenkit, beszédében kiemelte, életük egyik fontos fordulópontjához értek el, s izgatottan várják, mit hoznak számukra az EKKE-s évek.