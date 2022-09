Szerda reggel portálunkhoz is eljuttattak egy videót, amelyben két kitakart arcú személy azt állítja, hogy a Városgondozás munkavállalójaként Mirkóczki Ádám polgármester feldebrői családi házának udvarán egy szabadnapért cserébe kellett munkát végezni az önkormányzati cég saját gépeivel és eszközeivel. Erről fényképek is szerepelnek az összeállításban, azt sugallva, hogy közpénzen foglalkoztatott alkalmazottakkal végeztetett magánmunkát Feldebrőn, a saját ingatlanának területén, s nem is fizetett a munkáért.

A felvétel szerint március 24-én a Városgondozás alkalmazottait Feldebrőre irányította a cég vezetője, egész pontosan Mirkóczki Ádám családi házához, ahol fenyőfákat kellett kivágni. Ehhez három járművel, például kosaras emelővel, teherautóval és egy személyautóval szálltak ki a helyszínre.

Az alkalmazottként bemutatott férfi elmondta, a munkát hat ember mintegy nyolc órán keresztül végezte. A kivágott fákat és a levágott lombhulladékot a videóban megszólalók szerint több fordulóban, teherautóval szállították, majd helyezték el illegálisan az úgynevezett „inert telepen”. A telepre járó teherautót szintén fényképen rögzítették bizonyítékként. Az a telepet egyébként a Városgondozás üzemelteti, építési törmelék zúzására és lerakására használják.

A videóban az is elhangzik, hogy a munkásokat Mirkóczki Ádám házánál a polgármester Balázsnak nevezett sofőrje várta, felügyelte. A felügyelettel megbízott személy a felvételek tanúsága szerint hivatali gépjárművet használt.

Miután a városvezető házánál végeztek a sofőr közelben levő házánál is kivágtak tujákat, ezek szintén a telepre kerültek. Az alkalmazottak mindezért egy bónusz szabadnapot kaptak. A városgondozás dolgozója azt mondta, később személyesen a cég vezetője, Juhász Géza köszönte meg nekik a munkát a polgármester nevében, aki biztosította a munkában résztvevő hat embernek a köszönetképp járó egy nap szabadságot, amit volt, aki már másnap kivett.

A videóban arról is beszélnek, hogy számla nem készült a munkáról, vagyis a polgármester nem fizetett a Városgondozásnak a munkáért, ugyanakkor erre vonatkozóan bizonyítékot nem mutattak be. A szereplő személyek azt állítják, azért készítették a felvételeket aznap, hogy később tudják a szavaikat bizonyítani. A videó azzal zárul, hogy folytatás is várható.

Minderről megkérdeztük Juhász Gézát és a polgármestert is. Mirkóczki Ádám válasza szerint a fentiek nem fedik a valóságot, mindössze annyi igaz a történetből, hogy a Városgondozás Eger Kft. munkát végzett nála.

– A városgondozástól rendeltem meg a munkát piaci alapon, kértem árajánlatot, számlát kaptam a munkáért amiért fizettem. Ezt és a szállítólevelet be is fogom mutatni. Nevetséges az egész lejáratási kísérlet, semmi nem igaz abból, amit a videóban állítanak – mondta a polgármester. Hozzátette, azokat akik hazugságokat állítanak róla illetve a hírportált, amely az állításokat a megkérdezése nélkül közölte, még ma be fogja perelni. Kérdéseink után hivatalos Facebook oldalán az említett dokumentumokat közzé is tette, valamint azt írta, ez a lejáratás csak figyelemelterelés egy hamarosan kirobbanó korrupciós botrányról.



Juhász Géza cikkünk megjelenésééig még nem reagált az állításokra, úgy tudjuk: a vezető jelenleg szabadságát tölti. Később elértük, és elmondta, az állítás hazugság.

– Ami tény, hogy volt munkavégzés, amelyet Mirkóczki Ádám megrendelt. Mi kiszámláztuk és kifizette a polgármester. Sem szabadnap, sem ingyenmunka nem volt. A cég vezetőjeként én nem a munkásokat irányítom reggeltől estig, ha érkezik egy megrendelés akkor a terület vezetője intézi azt – közölte Juhász Géza.