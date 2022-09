– Több mint 274 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével, a most záruló Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program keretében megvalósult például egy modern, jól felszerelt tankonyha is. A központban 2022-től felszolgáló, szakács, cukrász és pék-cukrász tanul szakmát, a 2024-25-ös tanévtől pedig az élelmiszeripari, továbbá a sport ágazat egy-egy képzésével bővül a profil. A képzőközpontban tanulók valós vállalati körülmények között, illetve modern vendéglátóipari eszközöket használva szereznek képesítést, így a munkáltatók elvárásainak megfelelő, magas színvonalú szaktudással és tényleges munkatapasztalattal rendelkező szakemberként lépnek majd a munkaerő-piacra. A duális képzés nem csupán azért hasznos, mert a gyerekek élesben szereznek gyakorlatot, de a résztvevő intézményekkel közös gondolkodás, jó gyakorlatok kidolgozása is zajlik. A tanulók nem egy esetben gyakorlati helyüket később munkahelyüknek választják. Ezek a fiatalok pedig ezáltal a megyében maradnak, itt lesznek munkavállalók már a húszas éveik előtt – mutatott rá Fábri Eufrozina.