A füzesabonyi Lászlót azután többször is magukkal vitték az űrlények, ezeken az utakon ismertették meg vele a legfőbb égi szabályt.

- Érdekes, hogy nagyon sok dolgot nem mondanak meg ezek a földönkívüliek, de amikor elvisznek valahová, ott rögtön beugranak az információk. Nem tudom, hogy ezeket beleteszik-e az ember fejébe, de a kész infó már ott van bent. Közben láttam a Földet is, ami akkora volt, mint egy dió. Azt is mondták nekem, hogy aki az Égi törvényeket megszegi, azokkal rossz dolog fog történni. Ott náluk, odafent van az igazság, idelent a Földön pedig a jog. A kettő között van különbség – mesélte Miskolci Lászlónak a füzesabonyi férfi. Az UFO kutató szerint a hihetetlen történet ellenére teljesen józan benyomását keltette a negyedik típusú találkozásokat megélt „kiválasztott”.