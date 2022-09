Van, aki bizakodó

Sándor Béla, a gyöngyösi Bori Mami étterem tulajdonosa optimistábban látja a helyzetet.

– A vendégkör hozza azt a forgalmat, amit eddig, s most következhetnek a legerősebb hónapok. Nem hogy nem szeretnék elbocsátani senkit, felvételt is hirdetek. Véleményem szerint, megmarad egy olyan réteg, akik áldoznak majd a minőségi ételekre – fogalmazott. Abban is bízik, hogy a turisták maradnak belföldön és itt költenek majd. A rezsiárakról szólva elmondta, náluk csak villanyszámlát kell fizetni, a frisset még nem kapták meg, de előzetes kalkulációjuk szerint másfélszer több lesz, mint eddig. A nyersanyagok árának emelkedése némileg meglátszik majd az étlapon, de nem súlyosan.