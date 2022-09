Jánosi Zoltán, a Momentum egri szervezetének elnöke hívta fel a figyelmet arra, hogy a Kertész úti parkolóház több helyen beázik. A betonelemek között az illesztéseken folyik be a víz az épületbe, néhol elektromos berendezések mellett. Már a parkolóház egy évvel ezelőtti átadásakor is beesett az eső a nyitott épületbe, ám akkor nem az illesztések között szivárgott be.

Minczér Gábor alpolgármester csütörtökön arról adott hírt, hogy a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zrt. képviselőivel, a tervezővel és az önkormányzat szakirodájának munkatársaival garanciális bejárást tartottak.

– Az egyéves parkolóházban a szakemberekkel ismertettük a felmerült, épületet érintő problémákat. A felvett jegyzőkönyv és a készülő megoldási javaslatok alapján a kivitelezőnek még idén szükséges elvégeznie a javításokat – ismertette.