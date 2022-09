Közlemény 31 perce

Bejelentés a semmiből a polgármesteré Mirkóczki Zita szerint, aki bizottsági ülést hív össze

Ahogyan azt pénteken portálunk is megírta, Mirkóczki Ádám Eger polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be: bezárná a színházakat, a strandot is, hogy a rezsiköltségeken spóroljon.

HEOL HEOL

Mirkóczki Zita, a Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság elnöke Fotós: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Mirkóczki Zita, a Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság elnöke szeptember ötödikén juttatta el szerkesztőségünkhöz az alábbi közleményt: Múlthét pénteken Eger polgármestere hosszan értekezett arról, hogy a rezsiválság csökkentésének érdekében javaslatcsomagot állítottak össze, amelyet egy rendkívüli közgyűlésen szeretne megszavaztatni a testülettel. Az inflációról, a válságról egy jó ideje tudunk, mindezek ellenére csak azért sem sikerült a városvezetésnek időben tájékoztatni a megválasztott képviselőket, a bizottságokat és a város intézményeinek vezetőit - közölte.

Szerinte a forma ugyanaz, mint az ingyenes tömegközlekedésnél: nagy bejelentés a semmiből, majd sajtóturné, aztán a képviselők megzsarolása, miszerint jobban teszik, ha szó nélkül megszavazzák, különben újra és továbbra is lehet rájuk mutogatni, mint Eger szörnyű ellenségeire. - Csakhogy most túl messzire ment a polgármester, szóval átveszem egy kicsit a stafétát - fogalmazott a Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság elnöke. A tájékoztatóban olvasható továbbá, hogy úgy véli rengeteg szereplőről, sok alkalmazottról és megannyi érintett életéről, és legfőképpen Eger működéséről van szó.

- Nem egyszer és nem is utoljára fogjuk tárgyalni. Az átlátszó műbalhét és az egymásra mutogatást egy jó ideje unom és úgy gondolom, hogy Eger többsége is így érez. Az energia-ügyek problémái súlyosan érintik a kulturális ágazatot is, ezért indokolt, hogy a döntéshozók megismerhessék az intézményvezetők javaslatait a válságkezeléssel kapcsolatosan, illetve közvetlen információt kaphassanak arról, hogy milyen hatásokkal járna a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti tevékenységek időszakos szüneteltetése, amennyiben erre sor kerülne - írta Mirkóczki Zita. A hétvégén sokakkal beszélgetve úgy döntöttem, hogy itt nincs helye játéknak, el kell kezdenünk együtt dolgozni a megoldásokon. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ intézményvezetői kezdeményezésnek helyt adva, a Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság elnökeként a fenti tárgyban informális bizottsági ülést hívok össze szerda reggel 9 órára - tudatta.

Mint azt a Városi Kulturális, Idegenforgalmi és Szociális Bizottság elnöke közleményében áll: várja mindazokat, akiket tényleg érdekel Eger jövője.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!