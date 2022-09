A túrázók ezúttal is két különböző távon indulhattak útnak: a Családi kör résztvevőire 35 kilométer várt Poroszlóig és vissza, a Tó-kör indulói pedig a teljes állóvizet megkerülve, 65 kilométer tekerés után érkezhettek meg a célba. Az útvonal ezúttal is magába foglalta a régió legjelentősebb turisztikai attrakcióit, köztük a 2021-ben az Év kerékpárútja címet elnyerő, Poroszlót és Tiszafüredet összekötő kerékpáros hidat, a Tisza-tavi Ökocentrumot, a sarudi Élményfalut, a kiskörei kilátót, illetve az országban példátlan konstrukciónak számító hallépcsőt is.

Megkerülték a Tisza-tavat a biciklisek

Forrás: Beküldött fotó

A rendezvényközpontban pénteken négy és hét óra között, illetve szombat reggel is lehetőség nyílt a rajtcsomagok átvételére: a nevezők pólóval, kulacsokkal, tornazsákkal, célba érkezéskor pedig éremmel gazdagodhattak. Az első rajtolók 9 óra 30 perckor vághattak neki a családi távnak, majd a startok sorát a Tó-körös indulások folytatták. A túrázók Sarudon, Abádszalókon és Tiszafüreden is frissítő kortyokhoz és falatokhoz juthattak, miközben napsütötte időben csodálhatták meg a Tisza-tó természeti és kulturális csodáit.

A Morotva kerékpáros pihenőparkban a visszaérkezőkre helyszíni programok egész sora várt: a McDonald’s BringaMánia sátrainál kerékpáros ügyességi pálya, kineziotape-es kezelés és KRESZ-totós játék, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítványnál pedig színezősarok. Az eseményt további kiállítók és támogatók kitelepülései is színesítették, volt lehetőség például kerékpárok tesztelésére, vagy akár Eisberg saláták kóstolására. A délutáni sorsolásokon a résztvevők értékes ajándékokat nyerhettek.