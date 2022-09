Újabb csillagot avattak az egri belváros sétálóutcáján, ezúttal dr. Bitskey István Széchenyi-díjas irodalom- és művelődéstörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Eger és Debrecen díszpolgára tiszteletére.

– Ha ősz, akkor csillagavatás, ma a tudomány kategóriában avatjuk fel az első díszkövet – mondta Forgó János, az Eger Sikeréért Egyesület elnöke.

Kiemelte, a csillagok a helyieket emlékeztetik arra, hogy városunkból hány országos és világhírű szakember pályafutása indult. Nem titkolt céljuk, hogy a turisták a sétány által is szívükbe zárják a megyeszékhelyet, s visszatérjenek később.

– Köszönöm az egyesület elnökségének a felterjesztést, az önkormányzat jóváhagyását. Átgondoltan, mi az, amit kaptam és mi az, amit adtam a szülővárosomnak. Eger gazdag hagyományai nagy hatással voltak rám. Gadamer szerint a hagyomány olyan, mint az ember bőre, amelyből nem tud kibújni, s igen erősen befolyásol. A várostól kaptam a családomat is, ők és én is mindeddig igyekeztünk Eger sikeréért tenni. Remélem, hogy én is eleget tudtam adni tanári pályafutásom alatt a diákoknak, valamint az egyetemnek is – fogalmazott dr. Bitskey István.

Az Eger Sikeréért Egyesület a történelmi belvárosban, az Érsek utcában hozta létre az Egri Csillagok Sétányát azok tiszteletére, akik munkásságukkal, életművükkel hozzájárultak a város fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. Négy kategóriában, művészetek, tudomány, sport és „Egerért” avatnak díszköveket.