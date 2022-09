Istenmezején sikerült megörökíteni azt a csodálatos dupla szivárványt, amely csütörtökön délután volt megfigyelhető a településen.

Forrás: HEOL

A Wikipédia leírása szerint a szivárvány olyan optikai jelenség, melyet eső- vagy páracseppek okoznak, mikor a fény prizmaszerűen megtörik rajtuk és színeire bomlik, kialakul a színképe, más néven spektruma. Az ív külső része vörös, míg a belső ibolya. Előfordul a dupla szivárvány is, amelynél egy másik, halványabb ív is látható fordított sorrendű színekkel, ahogy az látható is a fotókon.