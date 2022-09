Elgondolkodtató 1 órája

Egészen furcsa dolgot vettek videóra Kömlőn

A napokban több megmagyarázhatatlannak tűnő fotót is kapott szerkesztőségünk Heves megyéből az égi jelenségekkel kapcsolatban, de most végre sikerült videón is megörökíteni egy azonosítatlan repülő tárgyat.

Forrás: Shutterstock

Lólé Milán juttatta el a különös felvételt portálunkhoz. – Este kilenc óra felé sétáltunk Kömlőn, amikor az égen felfigyeltem egy csóvát húzó érdekes dologra. Először villám gyorsan haladt, azután már csak a videón látható tempóban. Hárman is szemtanúi voltunk a jelenségnek: a csodálkozást hamar felváltotta a rémület, mert nem tudtuk, mi lehet az. Mindenesetre az biztos, hogy nem mindennapi látványt nyújtott és sokáig emlékezni fogunk rá - mondta Lólé Milán. Miskolci László UFO-kutató portálunk kérése kommentálta a videót. – Megnéztem a felvételt és azt kell mondjam, hogy túl rövid. Felmerül a kérdés, miért nem vette tovább az illető a jelenséget? Láthattuk volna, hogy lebukik-e a horizont alá vagy hogy merre száll ez a valami. Simán lehet akár egy egyszerű repülőgép fénye is, talán leszálláshoz készülődött. Nem tetszik az, hogy ilyen hatásvadász zenét tesznek a videó alá, mert szerintem ez is sokak szemében a hitelességét kérdőjelezi meg. Így még azt sem tudni, hogy volt-e valamilyen hangja a jelenségnek vagy hogy a szemtanú hogyan kommentálta a látottakat - fejtette ki véleményét a szakértő.

Kiemelte: személy szerint ő szeptember 10-én a Corvin sétány felett vett észre egy fényes gömböcskét délután 17:32-kor, amelyről felvételt is készített. A barátnője csak egy pillanatra látta meg a léggömb madzagját, ami megcsillant a napfényben. Véleménye szerint, ha ezt egy laikus veszi észre, biztos, hogy elkereszteli valami misztikus jelenségnek. – Ezen a felvételen használom a kamerám zoomját és stabil is a kép. A fenti videóról ez sem mondható el - zárta gondolatait Miskolci László. Ha neked is van hasonló történeted, küldd el nekünk a [email protected] e-mail címre.

Nem ez az első eset Heves megyéből. Szeptember hetedikén Nagyrédén és Tarnazsadányban is történtek észlelések, amelyekről mi is beszámoltunk. Továbbá egy füzesabonyi férfit állítása szerint több alkalommal is elvittek az idegenek, ezeken az utakon osztották meg vele a legfontosabb égi törvényt.





