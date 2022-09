– Az egyik gyártó legutóbb tíz százalékot emelt az árain, de közölte, legközelebb már nem tudja ennyiért garantálni a szállítást. A koporsókhoz, keresztekhez szükséges fa ára megnőtt. A kerámia urnákat égetik, ott különösen emeli a költségeket a gáz, a villany áremelkedése, de egyébként mindenütt. A leghúzósabbak a munkabérek, meg az utánuk fizetendő járulékok. A kézi munkaerő megdrágult, egy sírt pedig csak így lehet kiásni. A rezsitámogatás változása miatt a dolgozók bére nálunk november elsejétől biztos, hogy még emelkedik. Nagy kérdés, hogy a krematóriumok mennyire növelik a hamvasztások árát – tárta szét a karját Bakondi Endréné.

– Hatalmas a bizonytalanság ebben az energiaárak elszabadulása miatt. Az öt-hat tulajdonos kezében lévő, tizenegynéhány magyarországi hamvasztó egyelőre más-más áron kapja az áramot a szolgáltató függvényében. Van, amelyiküknek december 31-ig szól a szerződése, van amelyiknek csak októberig. Még ők sem tudják kalkulálni az áraikat. Velük együtt az összes temetkezési vállalkozást tömörítő Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete felvette már a kapcsolatot a Belügyminisztériummal az árak egységesítése érdekében. A hamvasztásnál eddig volt egy bizonyos ár, amit nem lehetett túllépni. Persze, mindenki túllépte, mert rátette a hűtést, az ügyintézést. Egyelőre nem tudjuk, mi lesz – összegezte.

Azt is megtudtuk tőle, hogy már évek óta eltolódott az igény a koporsós temetésről az urnásra, mert a hamvasztás, ha nem is sokkal, de olcsóbb.

– Egy urnás temetés ára nálunk, ha mindent mi csinálunk, 180 ezer és 240 ezer forint között mozog. A koporsós temetésnél viszont a csillagos ég a felső határ. A legdrágább félmillió forint fölött van. Persze, ebben van eltérés vállalkozásonként, adott városon belül is vannak eltérések. Az árplafon attól függ, melyik megrendelő hogy áll anyagilag. Az utóbbi időben nálunk 610 ezer forint volt a legdrágábban megrendelt temetés. Már nincs különbség a városi vagy a vidéki igények között. Vannak természetesen szigorúan hagyománykövető temetkezések is, például a romáknál. Ők nem sajnálnak semmi pénzt, hogy a kultúrájuk szerinti tisztességgel, drága koporsóba temessenek. Azt látom, az se számít nekik, ha jóval erőn felül költenek. Azzal kapcsolatban azonban egy tévhitet kell eloszlatnom, hogy a család csak úgy foghatja magát, bemegy a temetőbe, és önerőből eltemeti a halottját. A legkevésbé tehetőseknek kínálkozik így lehetőség a végtisztesség megadására. Nekünk ehhez az általunk kezelt temetőben mindent biztosítani kell. Szociális parcellát kell kialakítani, ahová csak ezek a halottak kerülnek. Biztosítanunk kell továbbá szerszámot, rudat, kötelet, ha ássa a sírt a család, sőt védősisakot. Ha balesetet szenved valaki munka közben, nekem, a temető üzemeltetőjének kell vállalni érte a felelősséget. Egyébként nincs is ma már sír kiásására ember. Az a korosztály, amely még ilyen munkát elvégzett, az sajnos kihalt. A fiatalok meg nem vállalják – fogalmazott Bakondi Endréné.

Az egri Mediátor Temetkezés részéről Haágh Ferenc arról beszélt portálunknak, hogy az ukrajnai háború kitörése óta folyamatosak az áremelkedések a temetkezésben.

– Mi már emelt áron kapjuk meg a temetési kellékeket. A fa drágult meg a legjobban, és folyamatosan emelkedik az ára, hiszen külföldről érkezik a legtöbb, és a beszerzés is elnehezült. Egyre többe kerülnek az urnák is, akár kerámiából, fémből, vagy üvegből készültek. A hamvasztásra való igény a covid-járvány idején különösen megnőtt. A krematóriumok évente emelik az árakat, van úgy, hogy kétszer is. Az elhunyt és minden más szállítása pedig az üzemanyag drágulása miatt egyre költségesebb. Nálunk is mindenre rányomta a bélyegét az infláció - közölte.

– Az urnás temetés általában félárban megy egy koporsós temetéshez képest. A hamvasztás Egerben különösen gyakori, mert a megyeszékhely temetői telítettek, alig van hely bennük. A koporsós temetésnek nem is nagyon tudnának az emberek új sírhelyet vásárolni. Legfeljebb olyat, amit más visszaadott. Egerben kompletten egy hamvasztásos temetés 180 ezer forintnál kezdődik. A koporsós temetés ára 280 ezerről indul, de ez az olcsó fajtával értendő. Vannak még drága végső búcsúk is, mert akad, akit nem érdekel a pénzt, mindent meg szeretne tenni az elhunytért. Az változó, ki mennyit hajlandók áldozni a végtisztesség megadására. Van aki az urnára csak tízezer forintot szán, van aki nyolcvanezret is hajlandó fizetni érte. Az olcsó koporsó kilencvenezer forint, de akad, aki csak erre rászán háromszázezret is. Elenyésző azok száma, akik anyagiak hiányában maguk temetik el a hozzátartozójukat, szerintem ez a gyászolók egy százaléka, ha van – összegezte Haágh Ferenc.