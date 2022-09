Ottjártunkkor néhány résztvevő már javában benne volt az alkotás folyamatában. Volt, aki ékszert, volt, aki képet készített rekeszzománc technikával. A műhelyben festékzománccal készült műveket is megtekinthettünk, amiket gyerekek készítettek. Az alkotóműhely célja, hogy a jelenlévők megismerjék a zománcozás díszítő technikáját, ami több ezer éves múlttal rendelkezik. Festő- és rekeszzománc technikákkal képeket és ékszereket is létrehözhatnak a saját terveik alapján, vagy a vármúzeum kiállított tárgyainak újraalkotásával.

– Az alkotóműhely 2013-tól működik a Dobó István Vármúzeumban. Korábban hetente, kéthetente szerveztük, de ebben az évben áttértünk arra, hogy egy hónapban egyszer rendezzük meg. Most, hogy hosszabb intervallumban várjuk a résztvevőket, sokkal több mindent tudnak elkészíteni. Számunkra fontos, hogy a múzeum őrizte tárgyak tovább tudjanak élni – mondta el portálunknak Földi Viktória, a vármúzeum közművelődési és múzeumpedagógiai osztályvezetője.

– Mivel a múzeumban van az alkotókör, így bízunk abban, hogy az itt található kiállítások is inspirálják az alkotókat – tette hozzá Veréb Emese múzeumpedagógus. Ezután részletesebben is mesélt az alkotókörön megismerhető technikákról. – A műhelyben vannak, akik kis drótokból hajtogatnak dolgokat, ez a régebbi, majdnem kétezer éves technika, a rekeszzománc. A festőzománcot az 1200-as évektől használják, amikor is rájöttek, hogyan lehet az alapanyagot úgy keverni, hogy festeni lehessen vele. Ez a nehezebb, mert egymásra rétegződnek a festékek, amelyek egymással is reakcióba lépnek. Üveg alapanyagú a festék, ahogy összeolvad magas hőmérsékleten, sajnos meg is repedhet.

Veréb Emese arról is beszélt, hogy az alkotóműhelyen gyönyörű motívumok vannak, amiket fel lehet használni inspirációként. Az iparművészet erről szól, hogy megihletnek a tárgyak és a minták. Mindenki azt alkothat, amit szeretne, s miután elkészültek a darabok, betesszük a 840 fokos kemencébe, a többi pedig a kemencésen múlik, hogyan olvassza meg azokat – fejtette ki a szakember.

– Vannak, akik már évek óta járnak hozzánk, és kitanulták a szakmát. Bízunk benne, hogy idén is találkozhatunk olyanokkal, akik eddig nem ismerték ezt az alkotási formát. Úgy gondoljuk, ez egy kuriózum, mert nem mindenhol találkozhat az ember ezzel a technikával. Emellett az is nagyon becsülendő, hogy van egy értékes kollégánk, mint Emese, aki ezt át tudja adni a résztvevőknek – emelte ki Földi Viktória.

– Az ember könnyen beleszerethet, mert van benne izgalom. Mindig kíváncsisággal tölt el az, hogy a legvégén mi lesz az alkotásokból – tette hozzá Veréb Emese.

További időpontok október 20-án, november 17-én és december 8-án 13-tól 18 óráig lesznek. Az alkotókörön a részvétel előzetes regisztrációt igényel, a jelentkezés részletei az Egri vár honlapján érhetők el.