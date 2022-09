– A szerző nem ismeretlen számunkra, hiszen nagyon sok helyen jelen volt az egri közéletben, s az egész országban is. Annak idején, 2017-ben mutattuk be az első könyvét és kiállítását. Ma a legújabb kötetét tárjuk a közönség elé, s ehhez szintén kapcsolódik egy tárlat kiskanalak, díszkanalak névvel – emelte ki Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, az egri könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettese.

A jelenlévők a tárlaton az író 60 darabos díszkanál-gyűjteményét tekinthetik meg, amelyre 60 év alatt tett szert. Az első pár kiskanalat ajándékba kapta barátaitól, ismerőseitől, majd idővel azt vette észre, hogy a dísztárgyak egyre csak gyűlnek. Ez idővel a szenvedélyévé nőtte ki magát. Közel 100 kanalat gyűjtött össze eddig, a kiállításra azonban 60-at válogattak ki a szakemberek, mondta portálunknak Kovács János.

– A legtöbb tárgyat ajándékba kapta, amikor családtagjai, barátai külföldön jártak, mindig hoztak neki. Így kerülhettek olyanok is a tulajdonába különböző helyekről, ahol eddig még csak álmaiban járt. Érdekességként említhetjük meg a japán, az új-zélandi és a görög emlékeket. Ezeken a művészien megformált miniatűr pagodát, dekoratív pálmafát láthatjuk, de vannak olyanok is, amelyek újszülöttet ábrázolnak. A legkülönlegesebbeket üveg- és márványberakással díszítették. A kiállítással Kovács János szeretné bemutatni a tárgyak igényességét és az alkotóember csodálatos ügyességét – ismertette az igazgatóhelyettes.

A könyvtár nevében, köszönetképpen a kiállításáért, átadtak a szerzőnek két díszkanalat, amelyeket az egyik munkatársuk hozott külföldi útjáról. Ezek tovább gazdagíthatják Kovács János gyűjteményét.

Néhány ékes darab a díszkanalak sorából

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

– Az egyik indíttatás, ami miatt úgy éreztem, hogy meg kell írnom ezt a könyvet, az a rohanó idő és a 85. születésnapom volt. Ez kényszerített arra, hogy ne regényt, hanem egy csokrot írjak az életemből, és maradandóan átadjam mindazoknak, akiket érdekel. Így hát belekezdtem – fejtegette Kovács János.

Bodó Boglárka könyvtáros kiemelte, hogy a kötet elején nagy hangsúlyt kap az író szülőföldje, Recsk, ami bányászfalu volt. A szerző a településről és a gyerekkoráról olyan szeretettel ír, hogy az áthatja az olvasót.

– Sajnos, ha oda utazok, már csak a szüleim és a bátyám sírjához tudok elmenni. De mindig szívesen emlékszem vissza a régi időkre, édesanyám meséire, amelyek az irodalommal való kapcsolatomat is meghatározták. Esténként sosem könyvekből mesélt, hanem ő találta ki a történeteket. Hogy visszamennék-e? Vissza. Kell is töltekezni ebből néha – emlékezett a szerző.

A könyvtáros megkérdezte őt arról, hogy mik voltak azok a főbb állomások, amik meghatározók voltak az életében. A kérdésre az író elsőként azt felelte, a legjelentősebb állomás 1966. május 28-a volt, amikor feladva legény életét, összekötötte sorsát a feleségével. Ez volt élete sorsfordulója, amit azóta is köszön. Kiemelte még az újságírást is, ami az álma volt. Mindig is szerette volna, hogy ne csak az olvasója, hanem írója is legyen az újságnak.

– Aztán jöttek az élet változásai. Én minden változást tiszteletben tartok, még, ha fájdalmasak is voltak. Azt mondanám, olvassák el a könyvet, mert minden benne van, ami számomra, és talán az önök számára is érdekes – jelentette ki.

A könyvbemutató által visszatekinthettünk a múltba a szerző leírt emlékein keresztül, melyben nyomon követhetjük az életének főbb eseményeit, egészen a gyermekkorától kezdve mostanáig.