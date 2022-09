Deli Daniella az egész napos, éjfélig tartó Kutatók Éjszakájának programjába a kora délutáni órákban kapcsolódott be.

– Külön öröm számomra, hogy a klímapolitika ekkora hangsúlyt kap. Nagyon örülök annak, hogy a fiatalokat vonzza ez a rendezvény, és hogy nagyon sokan megismerkedhetnek a szakterületünkkel – mondta a helyettes államtitkár az éppen akkor kezdődő interaktív játékot levezénylő dr. Hadnagy József, tanszékvezető főiskolai docens kérdésére válaszolva.

A szociálpedagógiai tanszék vezetője megjegyezte: amit ezen a pénteki napon a résztvevőkre szabadított az időjárás, már önmagában is jelzésértékű.

– Ilyenkor azért bőven már a vénasszonyok nyarát szoktuk élvezni, de az időjárás miatt sok mindent át kellett alakítani itt a programokban. Először kint kezdtünk, aztán bezavart bennünket az eső, megint kijöttünk, majd megint vissza. Mostanában a bőrünkön érezzük, hogy klímaügyben sok mindent át kell gondolnunk.

– Abszolút így van, és minél korábban megtapasztalják a fiatalok és a mindennapjaikba beépítik az ezzel kapcsolatos tudatosságot, annál jobb. Úgyhogy, ez a rendezvény remek alkalom számukra, hogy a kérdéssel kicsit jobban megismerkedjenek. Az ő jövőjükről van szó leginkább, amikor a klímaváltozásról, a negatív hatások elleni küzdelemről beszélünk. Gratulálok a rendezvényhez - reagált Deli Daniella.

A térre visszük a tudományt, ez volt a pénteken éjfélig tartó, meghirdetett program mottója. A fenntarthatóság, klímavédelem, ökotudatos életmód témában zajló program igen tartalmasnak ígérkezett. Számos cég fogadta el a kamara hívó szavát és települt ki az Eszterházy térre, köztük a Bosch és a magyar tulajdonú Sanatmetall Kft. Ugyanakkor a Líceum falai között is zajlik az élet: több mint száz tudományos előadás hangzott, illetve hangzik el, de állati lábnyomok után is nyomoznak, s még koncertek is lesznek.