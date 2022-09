- Habár az elmúlt hetekben esett némi csapadék a Tisza-tó térségében és a Tisza vízgyűjtőjén, ennek köszönhetően 10-20 cm-rel emelkedett a Tisza-tó vízszintje. Mintavételi területünkön, a Tiszafüredi-Holt-Tiszán is kissé könnyebbé vált a halászat, és remélhetőleg a benne lévő élővilág élete is - írta a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. napokban közzétett összefoglalójában.

A halakból vett minta alapján az látszik, hogy a békéshalak ivadékai még így is nagy számban népesítik be a parti régiót, de ez sajnos nem tükröződik a ragadozóállomány összetételén, ugyanis balint és csukát nem fogtak. A süllőnek azonban egy- és kétnyaras korosztálya is itt vadászott a fiatal keszegekre. Volt is mire, mert a bodorka átlagosan 41 milliméteres példányai nagy rajokban mozogtak a sekély vízben. Ezek az utolsó mérés óta átlagosan 3 millimétert nőttek. A karikakeszeg utódgenerációja szintén számottevő hányadát tette ki a mintának. Egy hónap alatt több mint 3 milliméterrel nőtt a hosszuk, jelenleg 34milliméteresek. Az idei eredmény továbbra is meghaladja a tízéves átlagot. A fiatal dévérkeszegek jelen mérés szerint 45 milliméter hosszúak, ami majdnem 8 mm-es növekedést jelent, és 10 milliméterrel haladja meg az évtizedes átlagot. A vörösszárnyú keszegek átlagosan szintén 34 mm hosszúak, eszerint 3,5 mm-t nőttek egy hónap alatt, ám így is 5 mm-rel elmaradnak a tízéves átlaghossztól.

A levegő hőmérséklete valamelyest csökkent az elmúlt hetekben, így a Tisza-tó vize kisebb mértékben párolog, és a halak számára kedvezőbb hőmérsékleti tartományba süllyedt a víz hőfoka is. Remélhetőleg az aszályos időszak nehezén túl vagyunk.