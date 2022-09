A recski ércbányászoknak is köszönhető, hogy a település ma is él, hagyományait, emberhez méltó, legjobb szokásait ma is őrzi.

Ennek jegyében telt az ünnep. A Bányász Fúvószenekar remek produkciója után a helyi Örökzöld Nyugdíjas Csoport lépett színpadra. A bodonyi Kenderszer Néptáncegyüttes pezsdítette a hangulatot, majd a Kalmár Panni Takács József duó szórakoztatta a közönséget.

A gyerekeket ingyenes vidámpark, foglalkozások várták. A nap fénypontjaként a Lord Együttes ad ingyenes élő nagy koncertet este nyolc órától.