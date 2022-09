Erdőtelken a vásártéren rendezik meg az eseményt. A délután két órakor kezdődő polgármesteri megnyitót követően koncertekkel és egyéb érdekességgel is készülnek. Az óvodások is fellépnek, de lesz zumbaműsor is, majd Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita nyitja meg a hangversenyek sorát. A délután folyamán Báder János Dzsoni, legidősebb Báder Ernő és Cigányzenekara, illetve Báder Miklós Junior is színpadra kerül, este 7 órakor pedig jön a fő attrakció, a Bikini. A napot látványos tűzzsonglőr bemutató zárja.

Hevesvezekényen is ugyanezen a napon gyűlik össze a helység apraja-nagyja. A sportpályán már kora reggel elindul a nap a főzőversennyel, majd extrém és hagyományőrző élményekkel ismerkedhetnek meg a jelenlévők. A legkisebbeknek is készülnek a szervezők arcfestéssel, csillámtetoválással, kézműves-foglalkozásokkal és ügyességi versenyekkel. A délutáni program a közösségi színtéren lesz, ahol mások mellett Csocsesz is fellép.