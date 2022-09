Ápolják a parkosított felületeket

Három évvel ezelőtt folyt Bélapátfalván a Zöld Város Program. Ferencz Péter polgármester a projektről elmondta, a zöldfelületeket növelték és rendbe tették, dekorálták, gondozott parkot kaptak, amit próbálnak megtartani. A most is üzemelő cementgyári megállóhelyre még egy fából készült beállót helyeznek el önerős beruházásban. A mozdonyra még az eredeti lámpákat kell megkeresni és visszatenni, illetve a környezetével foglalkoznak a továbbiakban. A vasúti közlekedés már minimális, naponta kettő vonatpár van, kevés az utazóközönség is, ez a rosszul összeállított menetrend eredménye is, hiszen nem igazodik sem az iskola-, sem a munkakezdéshez, a befejezéshez sem, ezt már többször jelezte is. A menetrend-változás segíthetne, de nem szabad elfelejteni, hogy negyven éve nem volt száz darab autó sem Bélapátfalván, ma családonként kettő is előfordul. Hozzáfűzte, azért is örül a zöld város történetnek, mert így hivatalosan is őrzik a zöldfelületek nagyságát. Mindenki parkolni szeretne, de nem tudnak elvonni zöldfelületet, a várakozás probléma lesz a következő években. Az autózással logikusan kevesebben használják a vasutat és a buszt is. Menetrend változásra, a menetjegy árának konszolidációja, kényelmes tömegközlekedésre volna szükség.