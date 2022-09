Bekölce

Mindössze hat kisdiák - Dorkó Fanni, Molnár Valentina, Horváth Dániel, Szűcs Zsuzsanna, Gál Dalma és Pozsik Gábor - iratkozott be 1997. szeptemberében az első osztályba Bekölcén. A falu általános iskolája sem bővelkedett a gyermekekben, hisz mindösszesen harmincketten kezdték meg a tanulmányaikat abban az évben. Tanítónőjük Pozsik Ernőné Kati néni volt, aki közismert volt kedvességéről, másfelől a gyerekek már óvodáskoruk óta ismerték őt.

Pozsik Ernőné Kati nénitől és a kisfecskék

Forrás: Heves Megyei Népújsag

Dorkó Fanni illusztrálta is, hogyan érkezett aznap iskolába:

Az alkotó műve az "Így jöttem az iskolába" címet viseli

Hort

A horti általános iskolában a tanévnyitó beszédet Bényei Tamás igazgató mondta el ezelőtt 25 évvel.

- Bár nem vagyok már fiatal, de Hortot még akkor sem hagynám el, ha jobb feltételekkel hívnának máshová - fejtette ki akkoriban.

Arra is kitért, hogy milyen jó a településen az összhang az önkormányzat és az iskola között. Továbbá kiderült, hogy kabinetrendszerben dolgoztak a munkatársaival, ami azt jelentette, hogy minden tantárgynak külön terme volt, és a testnevelési órákat sem zavarhatta az időjárás a tornaterem miatt.

A Heves Megyei Népújság kíváncsi volt arra is, hogy az 1997-es tanévben milyen újdonságok várták a tanulókat a tanév elején. Az igazgató nagy örömmel osztotta meg a jó hírt, miszerint különféle felajánlásoknak köszönhetően számítógépes termet alakítottak ki az iskolában.

- Az oktatás fontos eleme az információ, és mivel rácsatlakozhattunk az Internetre is, ezáltal egy lépéssel előbb tartunk. Emellett alkalmazzuk a CD lemezekre rögzített interaktív tanulási módszereket is. Ez pillanatok alatt biztosítja a tudásanyag hozzáférhetőségét. Bár mindez a harmadik évezredbe mutat, az iskolánk már a mostani tanévtől fogadókész erre - ecsetelte Bényei Tamás, az intézmény vezetője.

A horti iskolakezdés pillanata

Hatvanban és Lőrinciben is készültek fotók a diákokról

