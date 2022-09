Az előadás előtt a résztvevők kiállítást tekinthettek meg az egykori érsek életútjáról, a korszak történéseiről, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedéseiről dokumentumok formájában. A tárlaton tíz vitrinben az érsekhez kapcsolódó tárgyakat, kéziratokat, valamint tervrajzokat tekinthettek meg az érdeklődők. Látható volt például az érsek kinevezési oklevélének másolata is.

– A kiállítást Fischer István halálának 200. évfordulója alkalmából szerveztük meg. A bemutatónk abból a szempontból is egyedülálló, hogy nemcsak a könyvtárunk kincseit használtuk fel hozzá, hanem nagyon sok segítséget kaptunk partnerintézményeinktől is, például levéltáraktól és az érseki gyűjteménytől is – emelte ki Csorba Erzsébet történész, könyvtáros. Hozzáfűzte: érseki munkássága mellett Fischer István támogatta a kultúrát, illetve templomok és iskolák építését.

Dr. Barsi János atya tartotta meg a Fischer István szegénygondozás terén végzett tevékenységéről szóló előadást, amelyben elmondta, hogy bár a napóleoni háborúk ideje alatt éhínségek és járványok nehezítették a mindennapi életet, az érsek egy új szegénygondozási formát alakított ki, amely által lényegesen csökkent a számuk.