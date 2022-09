A régész elmondta, hogy két ismert kripta található a ferenceseknél. Az egyik az Almásy-kripta, az napi szinten látható. A másik a templom déli oldalán található szerzetesi kripta, ahová döntő többségben szerzeteseket temettek, de nem kizárólag őket. Ennek jobb oldalán van még egy kisebb kriptarész, balra pedig folytatódik a földalatti folyosó. Tóth Zoltán hozzátette, valószínűleg nem a teljes kriptát ismerjük itt sem.

– A Jézus Szíve oltár előtt egy közel harminc méteres folyosószakaszt tudtunk végigjárni. Ennek a kriptának mindössze 160-180 centiméter a jelenlegi belmagassága – magyarázta Tóth Zoltán. – Ez azért van, mert az itt elhelyezett koporsókban és más szerves anyagokban, textíliákban, csontokban jelentős károkat okozott a talajvíz szintjének folyamatos és jelentős ingadozása. A törmelékek immár egy vastag réteget alkotnak. Azt is lehet itt látni, hogy a kriptasor boltíve klasszikus barokk kori téglával van kirakva. Fontos tudni, hogy a kriptákat csak egy bizonyos ideig használták. Ha egy szakaszt feltöltöttek koporsókkal, akkor elfalazták azt. Mivel a historia domus feljegyzése szerint is itt, a mellékoltár alatt végig kripta van, feltételezhetjük, hogy vannak alákriptázott részek ezen kívül is.

Talajradaros felméréseket is el kezdtünk végezni, amellyel próbáljuk megtalálni, hol lehetne egy ilyen elfalazást elbontani, és tovább haladni a következő kriptasorba

Itt, a szentély alatt egyébként már 2010 táján próbáltak egyes falsíkokat megkutatni, de nem találták a sírt. Mi ezért alapvetően a másik oldalon próbáljuk meg elvégezni a kutatást.

A régész szerint a szentély északi része lehet a legérdekesebb. Mint mondta, Vak Bottyán János kiemelt személyiség volt, pompával temették el, ezért kevéssé feltételezhetjük, hogy valamelyik alsó kriptában nyugszik. Tóth Zoltán hangsúlyozta, hogy a kiemelt személyeket mindig a szentély körül helyezték örök nyugalomra.

– Hogy honnan tudjuk majd, ha rálelünk a sírhelyére, hogy valóban Vak Bottyán találtuk-e meg? – kérdezett vissza a régész. – A központi elhelyezkedés az mindenképpen fontos. Igaz, a múlt század ötvenes éveiben rendezetlen állapotok uralkodtak, lehet, hogy Bottyán nyughelyét is mozgatták. Ezt nem tudjuk. De ha az eredeti helyén van, akkor központi fekvése kell, hogy legyen.

Bízunk benne, hogy felirat is van a koporsón, hiszen Kalmár Mihály, a visszaemlékezései szerint, el tudta olvasni rajta a kuruc generális nevét

De ha a felirat, a koporsó meg is semmisült azóta, esetleg embertani adatok is segíthetnek. Elég jó leírások vannak Vak Bottyánról, és talán egy-egy alapvető embertani vizsgálat megerősíti azt, hogy őt találtuk meg. A legjobb az lenne, ha ezek a tényezők együttesen mutatnának pozitív eredmény. Rokonok hiányában ugyanis a generális genetikai vizsgálatát nem tudjuk elvégezni – fogalmazott Tóth Zoltán.

A régész úgy összegezte ennek az évnek a munkáját, hogy összegyűjtöttek mindent, ami Vak Bottyán János sírjáról eddig kiderült, felmérték a lehetőségeket, és az eddigi vizsgálatok eredményének függvényében tervezik meg a folytatást.