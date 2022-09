– Nagy örömünkre már az előkészületi munkák megkezdődtek, geodéziai mérések és padkanyesés is történt, halad a beruházás. A beruházás során lemarják a felületet, kétrétegű méretezett aszfalt kerül rá, két buszmegálló továbbá egy szakaszon egy híd is megújul. Ennek az útnak a felújítására évtizedek óta várnak a helyiek – taglalta.

Elmondta azt is, hogy a közmunka-programjuk részeként több mellékutcát is leköveztek, s idén még egyet rendbe tesznek. A Magyar Falu Programnak (MFP) is sok köszönhetnek. Ennek hála a főbb közlekedési utak mentén megszépültek a járdák, s a polgármester elmondása szerint, a következő időszakban a sűrűbben lakott mellékutcák járdaszakaszai kerülnek sorra. Az MFP eszközbeszerzést is lehetővé tett, a korábban vásárolt kistraktorhoz különböző kellékeket, pótkocsit, ágdarálót, sószórót vehettek, mellyel könnyebb lesz rendben tartani a közterületeket.

– Az átányi gyerekek régi álma valósult meg nemrégiben. Olyan játszótér készült, amelyet nem csupán az iskolások vagy óvodások használhatnak, hanem a település összes gyermeke – tette hozzá.