Mirkóczki Ádám polgármester azt állította, hogy a tulajdonos nem tárgyalt vele, ám kiderült, ez nem igaz, a tulajdonos nem kapott választ a polgármestertől. Az EVAT új vezetése tárgyalásokat kezdeményezett. Így ha a közgyűlés is úgy dönt, a jövőben már csak 3,9 millió forintba kerül havonta a parkolóház bérlése – közölte Oroján Sándor. A Városfejlesztési Kft. ügyéről is beszélt. Arról is szólt, hogy az Agria Tiszk és az Arnault Pasa fürdője beolvad az Eger Termálba, ami vélhetően átláthatóságot, spórolási lehetőséget hoz magával.

– Útfelújítások során értelmetlen terelések, fejetlenség a beruházások körül. Ez jellemzi mostanában a várost, hiszen a céget, Városfejlesztési Kft.-t kivéreztette a mostani városvezetés. A vezetője Mirkóczki Ádám embere. A napelempark projekt visszaadása is ennek az eredménye részben. A céget helyre kell állítani, új vezetőt kell választani, hogy ne csússzanak a beruházások, hanem rendben megvalósuljanak – részletezte.

Kérdésre elárulta azt is, hogy a Senator-házat az EVAT kezelésébe kellene adni véleményük szerint, de erről még nincs döntés. Egy biztos, a Senator-ház eladása nem valósulhat meg soha.