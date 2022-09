– Tizenhárom mentett cicus várja majd a vendégeket a Bajcsy-Zsilinszky utcában szombat délelőtt tíz órától nyíló Cicuskám Cat Caféban, amelyen már az utolsó simításokat végezzük. A lakóink főként Eger utcáiról kerültek hozzánk, civil egri állatvédő önkéntesek segítségével. Néhányan más településről származnak, de mindannyian kóbor macskák és kölykök voltak – tájékoztatta portálunkat Varró Petra, tulajdonos.

– Becslések szerint Egerben ezres nagyságrendben élnek kóbor macskák. Az egri cat café reményeim szerint nem csak üde színfoltja lesz a városnak, hanem felhívja a figyelmet az állatvédelem és az állattartási kultúra fontosságára. Célom egy hely, ahol az emberek kikapcsolódhatnak, elfelejthetik pár órára a napi gondjaikat. Egy olyan hely, ahol lehetőség nyílik mindenkinek megismerkedni az állatokkal, ezzel is ösztönözve az embereket, hogy ne vásároljanak, hanem fogadjanak örökbe. Remélem sokan örömmel térnek majd be hozzánk, s kellemes élményekkel távoznak, hiszen számos – egyre szélesebb körben elismert – pozitív hatása van a cicáknak, például ilyen a dorombolás testi-lelki gyógyító ereje – részletezte. Kiemelte, hogy mivel nem egy szokványos vendéglátó egység, így aki belép majd kávézóba, az azonnal megkapja a házirendet, amit maradéktalanul be kell tartania mindenkinek. Ilyen például a kézfertőtlenítés, vagy az, hogy ha valamelyik állat nem szeretné a simogatást, akkor nem szabad erőltetni. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy tilos saját állatot bevinni egészségügyi okokból és a cicák védelmében.

– Sok ilyen kávézóból kitiltják a gyermekeket. Én ezt nem szeretném meglépni, őszintén remélem, hogy az egri és Egerbe látogató szülők majd tiszteletben tartják az állatok igényeit, hogy mi az övéikre figyelhessünk és kellemesen érezhessék magukat nálunk – tette hozzá.