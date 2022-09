Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte pénteken Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete. Nagyné Siraky Szilvia elnök arról tájékoztatta portálunkat, hogy 124-en vettek részt a nagyszabású alkalmon.

– Fotók vetítésével felelevenítettük az egyesületünk eddig eltelt harminc évét, és megemlékeztünk egykori tagjainkról is. A szórakoztatásról Bagi Zoltán színész, a Bánfalvy Stúdió végzős hallgatója gondoskodott operettműsorával. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Horváth Richárd polgármester is. Vendégeink voltak az Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület képviselői Miskolcról, akik szombaton hatvani városnézésen vesznek részt, és a város környéki látnivalókkal is megismerkednek – foglalta össze Nagyné Siraky Szilvia.