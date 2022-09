A rendszerváltozás óta Szinyei András folyamatosan részt vesz a várospolitikában – érvényes ez az 1998 és 2002 közötti időszakra is, amikor országgyűlési képviselőként tevékenykedett –, két cikluson át polgármesterként, majd ellenzéki képviselőként, 2010-től pedig alpolgármesterként vált meghatározójává a helyi közéletnek. Most érzi elérkezettnek az az időt arra, hogy előkészítse visszavonulását; mint fogalmazott, 77 évesen erre is gondolnia kell az embernek.

Nem szokványos helyi közéleti pályafutás az övé. Egyrészt nem is tősgyökeres hatvani, másfelől 1990-ig legfeljebb a környezetében élők ismerték.