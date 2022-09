Egri Posta. Hetilap. Egyszersmind a Hevesmegyei Gazdasági Egylet Közlönye. 1862. Május 25.

Azt mondják, Egernek nincs története

Van biz annak szép, sőt dicső; csakhogy nincs megirva. Ismerjük is e történetet, de ezen ismeretünk szaggatott vagyis nagyobb történeti mivekben elszórt részletekből szedett. Örvendetes hir, hogy Eger története már meg van irva, s nem sokára sajtó alá kerül. E magában is érdekes és nevezetes történetet a közkedveltségü tanár és lyceumi gondnok nt. s tudós Pázmán Alajos úr ékes tolla állitá össze, s ismeretes tudománya füszerezte itészileg minden nevezetesebb mozzanatát. Ujabb időbeli könyvészetünkben e lesz a legérdekesb és legnevezetesb munka. Mi magunk is azon leszünk, hogy az igen igen becses kéz iratot mielőbb magunkhoz ragadjuk, s a derék egriek, hevesmegyeiek s az egész haza tudománybarátai örömére gyorsan kinyomtatva a t. közönségnek átadhassuk.

Hevesvármegyei Hírlap. Politikai és Vegyestartalmú Lap. 1905. Márczius 26.

Az egri leánygimnázium

Egerben két 6 osztályu felsőbb leányiskola van. Mindenki tudja, hogy az egyik majdnem felesleges, mert egymás rovására élnek. A két iskola növendékei egyben is megférnének, sőt azon nagy előnye volna a dolognak, hogy jobban meg lehetne válogatni az odavaló anyagot. Mert hisz a felsőbb leányiskola tulajdonkép csak a müvelt közönség gyermekei, nem pedig a szegényebb osztály leányai számára való, a kiket ezen intézet valósággal szerencsétlenné tesz, annyi igényt nevel beléjük. Ezzel nem az emberi egyenlőséget akarjuk támadni, hanem az anyagi viszonyaik egyenlőtlenségét hangsulyozni, a min segiteni nem lehet. Szóval ez a két intézet, a melyet a mindenbe beférkőző politika állitott egymással szembe, állandó tárgyai a békétlenségnek, irigykedésnek, kicsinyes versengésnek. (...) De ha a két intézmény közül az egyik felesleges volna is, nem felesleges a városra mint kulturintézmény s nagy szegénységi bizonyitványt állitana ki magáról Eger városa, ha beleegyeznék abba, hogy az állami felsőbb leányiskolát ismét elvegyék. Erre nézve kisérjük egy kissé figyelemmel a nőnevelés mai fejlődését... A női nevelés új irányba csapott át. Már most az a kérdés: szolgálhatja-e ezt az új irányt a felsőbb leányiskola? Nem, vagy legalább is csak részben, mert a felsőbb leányiskola kimondott czélja müvelt hölgyek nevelése. Ez a czél pedig ma kevés.

A nők a férfiakkal egyenlő müveltséget akarnak szerezni, sőt sokan diplomás pályákra vágynak. Ehhez pedig a férfiakéval egyenlő középiskola kell. Oldja meg a kérdést Eger városa olyanformán, hogy ezzel megelőzze az összes vidéki városokat. Hasson oda, hogy az egri állami felsőbb leányiskola felsőbb osztályait az állam alakitsa át gimnaziális irányúvá s adja meg az engedélyt a tovább fejlesztésre. A kormánynak egyelőre csak azt kellene kijelentenie, hogy pl. a jövő tanévtől kezdve a felsőbb leányiskola V. osztálya helyett, vagy azzal párhuzamosan, gimnáziális V. osztályt nyit, s ha az beválik, tovább fejleszti. (...) Az egész országban csak Budapesten lévén ilyen intézmény, Eger lenne a hazai nőnevelés második központja. Vegyék tehát azok a kezükbe az ügyet, kik a város igaz érdekeiért lelkesednek; egy kis utánajárással megszerezhetik ezt a nevezetes kulturintézetet.

Hevesmegyei Lapok. Vegyestartalmú Hetilap, megjelen minden vasárnap. 1903. április 12.

Nagy sertés lopás

Április 10-én a gyöngyösi csendőrörs a sziráki csendőrörstől azon távirati értesitést kapta, hogy Krocsilló Dénes hirhedt sertéstolvaj a gyöngyösi vásáron 6 drb. lopott sertéssel jelent meg. Ezen távirati jelentés alapján a gyöngyösi örsnek Tenke Gyula és Váczi Géza őrsvezetőkből álló járőre a nyomozást Magyar István városi rendőr közbejöttével megejtette és a sertéstolvajt ugyszintén Makka Alajos gy.-patai lakost, ki a tettesnek czinkostársa és orgazdája volt, elfogta és nevezettnél talált 291 kor. néhány fillér elkoboztatott. Ámbár a nyomozás még befejezést nem nyert, de már is vagy 25 drb sertést és 70 kiló sertéshust a csendőrség elkoboztatott, mely különböző helyen lakó károsultaknak visszaadattak és a tettesek a balassagyarmati törvényszékhely kisértettek. A lopott sertésekből sokat találtak gyöngyösi lakosoknál is, akik azt állitják, hogy azokat jóhiszemüleg vették meg, nem tudván, hogy lopottak.