A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból kiderül, hónapról-hónapra mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlnunk, ha kenyeret szeretnénk vásárolni. Tavaly januárban 374, szeptemberben 399 forint volta fehér kenyér kilója. Ebben az évben januárban 458, májusban 577, míg júliusban már 670 forint.

Az árusító helyek is nehéz helyzetbe kerülnek emiatt, hiszen a drágább alapanyagok miatt kénytelenek változtatni az áraikon.

– Sajnos, a pékségünk is emelni kényszerült az árat az elmúlt egy évben, így a kenyér is többe kerül tavalyhoz képest. Mindezt nem a nagyobb haszon reményében tesszük, csak akkor emelünk, ha végképp nem megy másként. Az áremelés mértékét és gyakoriságát az alapanyagok beszerzési ára, a szállítási- és energiadíjak, valamint az egyéb járulékos költségek alakulása és változása határozzák meg – tájékoztatta portálunkat Haron Ildikó, az egri Rádi Pékség általános igazgatója.

Mint mondta, a nehéz helyzetekben is igyekeznek vásárlóbarát megoldásokat alkalmazni.

– Bevezettünk például új termékeket, ilyenek a vadkovászos kenyereink is, amelyeket egyre inkább kedvelnek a vásárlóink, mivel hosszú ideig, akár egy hétig is megtartják friss állagukat, és az ízük is ilyen hosszú ideig finom marad, mindemellett egészségesek is, hiszen gazdagok ásványi anyagokban és vitaminokban. Vannak fagyasztva megvásárolható kenyereink is, amelyekkel a vásárlók feltöltik otthon a fagyasztókat, majd maguk kisütik, amikor szeretnék. Ezekből gyakran többet is vásárolnak egyszerre, hogy legyen otthon tartalékuk – jegyezte meg Haron Ildikó.

Handó Katalin, a megyénkben több üzlettel és mozgó boltokkal rendelkező Numan Pékség PR- és kommunikációs vezetője arról tájékoztatta a Heol-t, hogy ebben az évben már négyszer kényszerültek árat emelni az alapanyagok árainak drasztikus növekedése miatt. A fehér kenyér kilója az elmúlt egy évben jelentős változásokon esett át náluk is.

– Tavaly szeptemberben emeltünk 350 forintról 420-ra, majd január elején 485-ért árultuk, májusban már 520 forintért voltunk kénytelenek adni, júliusban pedig 640 forint lett. Az ősz beköszöntével is változott az ára, szeptember elsejétől 690 forintba kerül – ismertette Handó Katalin. Mint mondta, a liszt mellett az étolaj, az élesztő, a vaj, valamint a margarin és a tejtermékek árai emelkedtek a legnagyobb mértékben, és az üzemanyag is.

– A vajat jelenleg kilónként négyezer forintért tudjuk beszerezni, a liszt pedig 240-ra emelkedett, pedig az tavaly még 85 forintba került. Ha szeretnénk tartani a tőlünk megszokott minőséget, akkor kénytelenek vagyunk beépíteni minden drágulást a termékeink árába, de mindig csak a legszükségesebb szintig visszük fel az árakat. Annyira, hogy tisztességgel ki tudjuk fizetni a munkatársakat és a számlákat – tudatta a PR- és kommunikációs vezető.

A feldebrői Paróczai László mezőgazdaságban dolgozik, és arról számolt be a Heol-nak, hogy a tapasztalatai szerint az idei búzatermés mennyisége jóval elmaradt a tavalyitól.

– Nagyon nagy szárazság volt ezen a nyáron, és ez minden növényre rossz hatással volt, így a búzára is. A búza hozama feleannyi volt, mint tavaly. A környékünkön nincs lehetőség locsolásra, hiszen nincs a közelben olyan terület, ahol víz lenne és öntözhetnénk belőle, így a forróság és a szárazság nagyon rossz hatással volt a termésre – magyarázta Paróczai László. Permetezniük nem is kellett idén, mert még a máskor szokásos gombás megbetegedések és a vetésfehérítő bogarak sem ütötték fel a fejüket a nagy meleg és a kevés csapadék miatt, tette hozzá.

Az Egri Malom Zrt. vezérigazgatója, Előházi Irén is azt fejtegette, hogy az aszály miatt fele lett a búzatermés a tavalyi mennyiségnek. Az előző évi aratáshoz viszonyítva pedig két és félszerese-háromszorosa lett a búza ára, és előre kell érte fizetni.

– Az alapanyag árának emelkedése önmagában is indokolja a liszt árának növekedését, viszont mára az energiaellátás lett a legnagyobb problémánk. El vagyunk keseredve, mert bizonytalan, hogy kapunk-e majd egyáltalán áramot a kenyérnek való liszt őrléséhez, és ha igen, mennyit. A malmok óriási mennyiségű áram felhasználásával működnek, és ott tartunk, hogy az áramszolgáltatók még árajánlatot sem akarnak adni a vállalatoknak, mert azt mondják, ezt a hatszoros árat már nem tudják majd kifizetni. Még ha előre ki is fizet a vállalat egy bizonyos mennyiségű áramot a megnövekedett díjon, akkor is bizonytalan, hogy meddig és mennyit kap a későbbiekben. A csomagolóanyag ára is emelkedik, minden rendelés alkalmával többe kerül, ugyanígy minden egyéb anyag is, ami a működéshez szükséges – fogalmazta meg tapasztalatait a vezérigazgató.

A liszt ára a fentiek függvényében növekszik, és ez csekélyebb mértékben már el is kezdődött, ősztől pedig még nagyobb mértéket ölt majd. Ez pedig minden olyan termék árában meg fog jelenni, amelynek alapanyaga a búzaliszt, tette hozzá Előházi Irén.

Feldebrői olvasónk, a 35 éves Máté arról számolt be portálunknak, lassan már egy éve otthon sütik a kenyeret, hogy spóroljanak.

– Már tavaly is szinte havonta többet fizettünk érte, ezért úgy döntöttünk, beruházunk egy sütőgépre, bízva abban, hogy behozza az árát, és november óta magunknak sütjük. Most, hogy maximalizálták a liszt árát, egy kiló kenyér alapanyagai 200-250 forintra jönnek ki az általam használt recept alapján. Ebbe a rezsit nem számoltam bele, de mivel korszerű gépünk van, így az nem fogyaszt sokat. Elnézve a mai árakat, úgy gondolom, megérte megvenni a kenyérsütőt – mondta olvasónk.