A válaszadók szerint a háztartási gépek közül a hűtő, a mosógép és a sütő a legnagyobb fogyasztó, de a felmérésben részt vevők negyven százaléka nem tervez változtatni a jövőben sem a háztartásigép-használati szokásain, nagy részük pedig korszerűbb gépre sem váltana. Azok, akik mégis aggódnak a számla miatt, kevesebb mosással, ritkább szárítógép-használattal és kevesebb főzéssel tervezik visszafogni a költségeket. Simon Anikó a Gorenje marketingvezetője szerint már egy kis odafigyeléssel is sokat faraghatunk a kiadásokon, hiszen a hűtő esetében a rossz elhelyezés – például sütő vagy tűzhely közelében – vagy a jegesedés is növelheti az energiahasználatot, de a mosással is sokat lehet spórolni, ha a féladag opció helyett energiatakarékos programot használunk.

Megkérdeztünk néhány háziasszony a témában. Berecz Angéla, aki két kisgyermek édesanyja elmondta, igazán nem gondolkodott még el mindezeken.

– De ha jobban eltöprengek, amin mindenképpen lehetne változtatni az az, hogy sok minden éjszakára is áram alatt marad, ezeket pár percnyi ráfordítással csak ki kell húzni. Ilyenek a telefontöltők, kávéfőzők, vízforralók. Ezek ugyan valószínűleg nem fogyasztanak sokat, de ha ezzel is spórolhatunk, miért ne tegyük meg. A vízmelegítő bojlerünk már energiatakarékos, de a mosáson is lehet változtatni. Alacsonyabb hőfokon, példának okáért harminc fokon mosni is energiahatékony, a mosószerek már alkalmasak erre – részletezte.