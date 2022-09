Már mintegy 280 tonna hulladékot gyűjtöttek be és dolgoztak föl a Tisza ukrajnai forrásvidékén a Diageo és a PET Kupa közös Call-Action programjának köszönhetően – jelentette be a Diageo és a PET Kupa a folyók világnapja alkalmából. Kárpátalján a hulladékszállítás nehézkessége vagy a szétszóródott falvakban ennek teljes hiánya miatt körülbelül hárommillió tonna kezeletlen hulladék halmozódott fel, a régió kitettsége és terhelése pedig az elmúlt hónapok háborús helyzetének köszönhetően csak tovább nőtt. A hulladék jelentősen szennyezi a mellékfolyókat és a Tiszát, amelynek folyásiránya Magyarországra hozza a hulladékot, hazánkban is jelentős természeti károkat okozva. A Diageo és a PET Kupa közös, Call-Action névre keresztelt programja egy két éves együttműködés keretében támogatja a hulladékgyűjtési és hulladékfeldolgozási képesség növelését, valamint az elkövetkezendő két évben a Tisza tisztításában is részt vesznek.