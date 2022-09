A rendőrség is képviseltette magát a rendezvényen. Bemutatták például az ittasságot szimuláló szemüveget, amely révén úgy látjuk a környezetünket, mintha illumináltak lennénk. Akik kipróbálták, meggyőződhettek arról, mennyivel nehezebb szétszórt tárgyakat összeszedni, vagy arról, hogy ittasan a kézírás is megváltozik. Akik a nap folyamán legalább három járművet kipróbáltak, azok tombolasorsoláson is részt vehettek. Az eseményt kerékpártúra zárta, a vállalkozó kedvű bringások harminc kilométert tekertek Hatvantól Jászfényszaruig és vissza.