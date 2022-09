Négy bajnoki cím dőlt el vasárnap a szilvásváradi FIAT Díjugrató Országos Bajnokságon. Az amatőrök között Bohák-Debreczeni Éva (Champions Team LKE) nyert Cortezzel, hibátlan teljesítményt nyújtva az alappályán és az összevetésben is. Az ifik között Ferencz Dalma (Cseszterlin LK) győzött Corrada nyergében, a négy futamból háromszor hibátlanul lovagolva. A fiatal lovasok mezőnyében Bosits Boglárka (Bosits Lovasfarm) végzett az első helyen Caremossal neki is csak egy hibája volt a négy futam alatt, ő nagyobb különbséggel gyűjtötte be a bajnoki aranyat.

A felnőtteknél izgalmas volt a döntő, mert hat páros volt hat ponton belül. A döntő első felvonásában nyolcan teljesítették hibátlanul a 150 centiméteres magasságú akadályokból épített pályát, köztük a hat esélyes. A második körben, a 155 centiméteres magasságon viszont már csak hárman voltak hibátlanok, de egyedül Czékus Zoltán (Kisteleki LE) és Ricola volt az, aki az első pályán sem kapott hibapontot. A címvédő végül szoros versenyben utasította maga mögé a futam előtt élen álló ifj. Szabó Gábort (DEAC Sport NK), aki a pálya középső szakaszán vert le egy akadályt, a harmadik pedig Vándor Zsófia lett, aki tagja volt a DVTK bajnokcsapatának is. Ő egyébként egy 18 esztendős, rutinos lóval versenyzett. Szabó 2016 és 2018, Vándor 219 egyéni bajnoka.

Czékus Zoltán elmondta, tavaly sikerült megnyernie a bajnokságot, egy teljesen más szezon közepén. Az idei győzelem más volt, nem volt teljes szezonjuk, nem hitte, hogy összejön, de sikerült.

- Nem voltunk nagyon sokan a mezőnyben, kicsit kevesebben, mint az előző években. Viszont a végére nagyon szoros lett a verseny, nagyon kevés hibaponton múlott. Sajnos az első napon volt egy hibám, ami négy hibapontot jelentett a vadászba átszámolva, ez kicsit megpecsételte a sorsunkat, de végül mégis sikerült nyerni, nagyon örülök neki. Szilvásváradot nagyon szeretem, a környezetet, a melegítőt, a pálya méretét. Az én lovamnak ez nagyon fekszik, hatalmas vágtájú lóról van szó. A pályaépítő Erdélyi Magolna nagyszerű munkát végzett, elég nehéz volt. A tegnapelőtti lámpafényes csapatverseny is nagyon izgalmas volt és méltó helyszín volt a viadalhoz egy ilyen stadion. A mai nap a 150 centiméter után a 155 nagyon nagy volt és nagyon nehéz is, sok energiát kivett a lovakból. Most pihenő jön, és esetleg október közepén egy három csillagos nemzetközi verseny Olaszországban – mondta el győzelme után Czékus Zoltán.

Kifejtette, fantasztikus volt ez a négy nap, de mindig megterhelő, ha koncentrálni kell. Ha valaki eredményt akar elérni, akkor folyamatos koncentrációra van szüksége, de jól érezték magukat. Szombaton szabadnapjuk volt, egy jót kirándultak, vasárnap pedig lovagoltak, próbált minél jobban fókuszálni, a ló pedig nagyon jól ugrott. Ricola egy tizenegy éves kanca, tavaly nagyon extra évet csinált, nagyon jó ló, nagyon precíz, ezt most meg is mutatta szerencsére, magyarázta.