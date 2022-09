Érdemes ellátogatni az Érsekkertbe, ugyanis szakmai programok, interaktív erdészeti bemutatók, kézműves foglalkozások, valamint zenés produkciók, kistermelői bemutatók és kóstolók is várják az résztvevőket. A nap zárásaként pedig este 8-kor Nagy Feró ad koncertet.

Kutyás bemutatókon is részt vehetnek az ide látogatók. Szemléltetik például, hogyan lehet kutyasíppal visszahívni, lefektetni az ebeket, s a vadak elhozását is. Kis Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara Heves Megyei Kinológiai Bizottsága elnöke a Heol-nak elmondta, drótszőrű magyar vizslával és szálkásszőrű tacskóval is megismerkedhetnek náluk az érdeklődők.

– Célunk, hogy bemutassuk és megismertessük a gyerekekkel a vadászat szépségeit, mert ők még nagyon fogékonyak és nyitottak, pozitívan fogadják az információkat. Felhívjuk a figyelmüket a hagyományőrzés, valamint a természet és az állatok tiszteletének fontosságára, és lehetőséget biztosítunk kutyasimogatásra is – sorolta Kis Gábor.

A standokat végigjárva rengeteg hasznos információt szerezhetnek kicsik és nagyok egyaránt, ottjártunkkor kiderült például, hogy az erdei tűzesetek 99 százalékát emberi mulasztás okozza. Azt is megtudtuk, a túrazsákba mindenképp érdemes bepakolni egyebek között térképet, iránytűt, vízzel teli kulacsot, s a bicska és a lámpa is hasznukra lehet. A szakemberek a kicsik bevonásával bemutatják egyebek között, mi mindenre használható a fa azon kívül, hogy fűthetünk vele, és az erdei állatokat is megismerhetik az előadásokból.